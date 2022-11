Qué dijo Lucas Ocampos tras enterarse de que no estará en Qatar

Si bien Lionel Scaloni no dio la lista final de los 26 futbolistas que disputarán el Mundial de Qatar, hay jugadores que quedaron en el camino. Uno de ellos es Lucas Ocampos, mediocampista de Ajax, que publicó un particular mensaje en su cuenta de Instagram para describir sus sensaciones por la baja del equipo nacional.

El jugador de 28 años, quien debutó en la Selección de Scaloni el 9 de octubre de 2019 en el empate 2-2 ante Alemania y jugó 10 partidos, integró la prelista, pero no pasará el corte. Y escribió unas palabras llenas de fe y con citas a Dios para reflejar su estado de ánimo.

“Dios te dice hoy: no trates de forzar tu futuro, no trates de presionar tu milagro. Recuerda que todo tiene su tiempo, y el mío para ti es perfecto. Sé que es duro, pero ten un poco más de calma, todo saldrá bien, porque yo tengo el control. Los cielos se abrirán a tu favor, y mi gracia siempre estará sobre ti. No sufrirás más porque yo soy tu Dios, y no hay nada que se compare a mi grandeza. Lo bueno lleva tiempo, pero lo maravilloso necesita Fe, esperanza y descanso completo en Dios. Entrega tus cargas y preocupaciones a Él, porque Él puede actuar en medio de lo imposible. Sólo en Dios encuentras la paz que tanto necesitas. Escribe Amén si así lo crees”, compartió Ocampos en sus historias de la red social.

El futbolista que debutó como profesional en River Plate y pasó por Mónaco, Olympique de Marsella, Genoa, Milan y Sevilla tiene un tatuaje gigante que cubre su espalda con Jesús crucificado, lo que demuestra que es una persona muy religiosa. “No soy extremista. Soy católico, creo en Cristo y en la Virgen, pero me encanta escuchar a otras personas hablar de religión, ya sean judíos, musulmanes… Me gusta saber de las demás religiones y culturas. En Francia lo viví con muchos compañeros musulmanes”, contó el oriundo de Quilmes en una entrevista en el medio El Desmarque, de España.

Fuente: Infobae