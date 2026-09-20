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Librerías en crisis: caen las ventas un 25% y piden declarar la emergencia del sector
En todo el país, registraron una caída cercana al 42% en la facturación.
Las librerías independientes de todo el país advierten una fuerte caída en las ventas y la facturación, y reclaman que se declare la emergencia del sector para sostener la actividad.
Según un relevamiento de la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA) sobre 1.200 comercios, la facturación real bajó un 41,5% entre 2023 y 2026, mientras que los costos operativos subieron un 31,1%. Las ventas, en tanto, cayeron cerca del 25%.
“Cuando una librería cierra, no desaparece solamente un comercio”, remarcaron desde la entidad. “Se pierde un espacio de encuentro, de acceso a los libros y de promoción de la lectura en cada comunidad”.
Los pedidos del sector
Entre las principales demandas, FALPA exige la devolución del crédito fiscal del IVA y el acceso a líneas de financiamiento con tasas blandas para hacer frente al endeudamiento que atraviesan las pymes.
También solicitan la creación de una tarifa federal reducida para el envío de paquetes, con el objetivo de facilitar la circulación de las producciones de editoriales provinciales y equiparar condiciones frente a las plataformas de e-commerce.
Respaldo de la Fundación El Libro
La Fundación El Libro se sumó al reclamo y emitió un comunicado en el que expresa su “profunda preocupación” y total respaldo a la declaración de Emergencia Librera.
“Las librerías independientes constituyen un invalorable capital cultural”, sostuvo la entidad. “Son los espacios que garantizan la bibliodiversidad, dan visibilidad a sellos editoriales pequeños y medianos, y ofrecen la mediación comprometida de los libreros”.
Y advirtió: “Si estos espacios cierran, se empobrece el ecosistema editorial, se profundiza la desigualdad en el acceso al libro y se debilita aún más la formación lectora en nuestro país”.
Desde el sector insisten en que la presencia de librerías de cercanía en cada pueblo o localidad es una condición indispensable para el desarrollo federal y la democratización del acceso a la lectura.
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