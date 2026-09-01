Scaloni despidió a Messi con un emotivo mensaje

Lionel Scaloni le dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi y recordó los primeros momentos del proceso que compartieron al frente de la Selección Argentina.

"Guardo en la memoria el primer día que nos sentamos a hablar de lo que se venía", comenzó Scaloni en su publicación. El entrenador recordó aquella conversación y destacó la decisión de Messi de acompañar el proyecto en un momento complejo.

"Me dijiste que ibas a estar, que le diéramos para adelante. Y le dimos", escribió.

Scaloni también remarcó que lo realizado por Messi junto a la Selección excede los títulos obtenidos y puso el foco en el ejemplo que dejó para sus compañeros y para el país.

"La camiseta de la Selección está por encima"

En otro tramo de su mensaje, el entrenador destacó una de las características que, según su mirada, marcaron el recorrido de Messi con la camiseta argentina.

"Lo más grande que nos dejaste fue el ejemplo de no tirar la toalla nunca, de entender que la camiseta de la Selección está por encima de cualquiera de nosotros", expresó.

Scaloni también recordó especialmente los momentos compartidos con el plantel y el vínculo de Messi con sus compañeros.

"Verte disfrutar con los chicos en la cancha y ver feliz a la gente fue el mejor premio que pudimos tener", señaló.

El reconocimiento al capitán argentino

El entrenador cerró su publicación con un reconocimiento personal hacia Messi y destacó tanto su rol como capitán como sus características fuera de la cancha.

"Sos el capitán que cualquier técnico sueña con dirigir, pero, sobre todo, una persona enorme", afirmó Scaloni.

Finalmente, agradeció a Messi por la confianza y por haber sostenido el proceso: "Gracias por confiar, por bancar el proceso y por dar la vida en cada pelota. Fue un orgullo gigante compartir este viaje con vos, Leo".

El mensaje terminó con un agradecimiento al capitán argentino: "Gracias por todo, de corazón".

Fuente: El Diario Nuevo Día