MotoGP: Rins ganó en Valencia, pero el campeón fue Bagnaia

Pecco Bagnaia ya es campeón del mundo de MotoGP. El piloto italiano ha hecho una carrera bastante discreta, sin meterse en líos y mermado por la pérdida de una pieza aerodinámica en las primeras vueltas, tras un toque con Fabio Quartararo. Pero ha pasado por meta noveno, sobreviviendo a una carrera de eliminación.

La victoria ha sido para Álex Rins, que ha liderado desde la primera hasta la última curva aprovechando una salida perfecta para darle a Suzuki una despedida dorada de MotoGP. Rins tuvo suerte de que las Ducati frenaron lo suficiente a Brad Binder, que venía desatado pero al que le faltó una vuelta para ganar.

En la salida Álex Rins sorprendió a todos, arrancando como un misil y poniéndose en la primera posición, mientras que Marc Márquez empezaba a acosar a Jack Miller. El español pasó, y Quartararo aprovechó la circunstancia para meterse también por dentro, pero Miller le prestó el último servicio a Ducati defendiéndose.

Así, Quartararo quedó a merced de Pecco Bagnaia, que lo superó y ambos comenzaron a batirse en un duelo sin cuartel con toques de carenado. Una pieza salió volando de la Ducati, y parecía que la carrera se le torcía definitivamente a Quartararo. Salida de pista de Aleix Espargaró, que se retiraba de la carrera.

Caída también para Pol Espargaró, mientras que Quartararo volvía a pasar a Bagnaia, pero ya había perdido un segundo y medio respecto al grupo de cabeza. Miller adelantaba a Márquez, y es que Jorge Martín y Rins estaban abriendo algo de hueco y Quartararo venía por detrás. Toque entre Álex Márquez y Franco Morbidelli, que dejaba fuera al español.

Brad Binder también adelantaba a un Bagnaia al que le estaba costando mucho pilotar sin el ala. Iba séptimo, pero Quartararo quinto y a un segundo de los líderes. En cabeza de carrera, caída de Marc Márquez, que terminaba la temporada por los suelos. Solo quedaba una Honda en pista, la del lesionado Takaaki Nakagami, fuera de los puntos.

Joan Mir también adelantaba a Bagnaia, y ahora era Miguel Oliveira el que se acercaba. Lo bueno para él es que los siguiente pilotos ya eran de Ducati, así que no había nada que hacer. Quartararo ahora sí empezaba a recortar a los líderes, bajando del segundo, pero Binder venía todavía más rápido por detrás.

Abandono para Maverick Viñales, que rodaba último y probablemente con problemas en su Aprilia. Caída también para Johann Zarco. Estaba siendo una carrera por eliminación. Binder ya tenía cazado a Quartararo, mientras que Oliveira por fin adelantaba a Bagnaia. El siguiente que estaba por detrás era Luca Marini, un amigo.

Binder adelantaba a Quartararo, y parecía el favorito para la victoria viendo su ritmo. Lo que nadie se podía esperar era que Marini pasase a Bagnaia, y ahora era Enea Bastianini quien estaba detrás. En cabeza, Rins empezaba a abrir un hueco que podía ser definitivo a tan pocas vueltas del final.

Binder era su único rival, pero antes de poder atacarle se tenía que quitar del medio a las dos Ducati, las de Martín y Miller. Bastianini adelantaba también a Bagnaia para dejarlo en la décima posición, aunque ya el siguiente, que era Franco Morbidelli, daba la sensación de que no iba a poder llegar.

Binder al fin lograba adelantar a Miller para colarse en el podio y ahora iba a por Martín. El australiano se precipitó tratando de no descolgarse y se fue al suelo. A dos vueltas del final Binder pasaba a Martín, pero estaba a casi un segundo de Rins, demasiado como para poder atacarle en las últimas curvas.

Victoria para Álex Rins, la segunda de la temporada para que Suzuki se despida de MotoGP por todo lo alto. Binder culmina una gran temporada en la segunda posición y Martín vuelve al podio. Quartararo al final acaba cuarto, pero el campeón del mundo es Pecco Bagnaia, que ha acabado noveno aguantando los ataques de Morbidelli.

Fuente: LB24 / Motor Pasión Moto.