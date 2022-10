“Me considero bahiense”, confió uno de los integrantes de Súper Ratones

Por Leandro Grecco

[email protected] – Instagram: @leandro.grecco – Twitter: @leandrogrecco

Muchas de las historias que semanalmente se reflejan en esta sección remiten a distintas personalidades con un fuerte arraigo en Bahía Blanca que lograron trascender. En líneas generales, se alude a gente a la cual el lector identifica con la ciudad. Sin embargo, por la particularidad de haber vivido pocos años aquí, muchos se sorprenderán, al punto tal de celebrar el sentido de pertenencia del protagonista con el Pago Chico.

En esta ocasión, el texto gira en torno a la vida de un artista que alcanzó notoriedad dentro del mundo en el que se desenvuelve, donde es insoslayable el reconocimiento de sus pares hacia la obra que ejecutó (y aún ejecuta), un legado que perdurará incluso con el transcurrir de las generaciones.

Mario Barassi es un talentoso músico de la exitosa banda Súper Ratones, agrupación que sigue haciendo de las suyas, pese al transcurrir de las décadas. Bahiense de cuna, se transformó en un embajador silencioso que se codea con la gloria desde hace más de 30 años, referente de multitudes que entonan sus canciones como himnos del corazón. La Brújula 24 te cuenta su historia.

“Nací en Bahía Blanca en 1971, en una casa de calle Terrada. Eran tiempos en los que mi papá estaba estudiando en la Universidad del Sur y conoció a mi mamá, de apellido Murga, quien es oriunda de la ciudad”, fueron los primeros conceptos de Barassi en una videollamada que comenzó puntualmente tal como estaba estipulado, una señal clara de las ganas del protagonista de conectarse con sus ex vecinos.

Y agregó respecto de sus raíces que “aún conservo familiares y amigos en Bahía. Incluso, mi abuelo materno, a quien no llegué a conocer porque falleció en el año 64, se llamaba Félix, fue un pintor muy conocido y solo tengo el gusto de saber de él a través de su obra”.

“Si se trata de genética, mi veta artística debe surgir de él porque, si bien a mis padres les gustó siempre la música, nunca se dedicaron de forma profesional. Mi hermana también es bahiense y al año que llegó al mundo, con toda la familia nos mudamos a Mar del Plata en 1975”, mencionó uno de los más admirados guitarristas que tiene el país.

Tan entusiasmado estaba con la conversación que no fue necesario repreguntar: “Me acuerdo bastante de aquella niñez en Bahía, imágenes del jardín de infantes, la plaza a la que íbamos en al que había un tobogán gigantesco que tenía como dos pisos de altura. Hasta viene a mi memoria, un arroyo al que nos acercábamos a pescar mojarritas y que seguramente ahora estará entubado. También atesoro los recuerdos de más grande volví para tocar”.

“Mi papá hizo la primaria y secundaria en Ayacucho, para luego estudiar en la UNS, donde conoció a mi mamá y dedicarse a la investigación con un doctorado en Bioquímica. Al tiempo se instaló en la Universidad de Mar del Plata donde ejerció como profesor”, consideró el compositor de 51 años, nacido un 2 de abril, fecha muy cara a los sentimientos de los argentinos.

Sin vacilar y con un tono sincero, exclamó: “Me considero bahiense porque es mi ciudad de origen, pero todo lo que tuvo que ver con la banda y mi juventud está vinculada con Mar del Plata. Y es curioso porque en 1982 nos fuimos a vivir a Estados Unidos por motivos de trabajo de mi padre, para luego regresar al país a terminar el secundario y, casi en simultáneo, grabar el primer disco”.

“Ya después de 1990, por las exigencias de lo que significó el éxito de nuestro primer material por encima de cualquier elección personal, nos tuvimos que radicar en Buenos Aires y hace más de 30 años que estoy afincado acá”, añadió Barassi, sobre las vueltas de la vida que lo establecieron lejos de su primer hogar.

Rápidamente, llegó la etapa de formación profesional: “El ADN del grupo en sus comienzos fue la fuerte influencia de Los Beatles, ahí estaba el punto en común de todos los integrantes. Cuando viví en Norteamérica, la señal MTV estaba dando sus primeros pasos y era raro admitir que me gustaba una banda con origen en Liverpool. Y lo que aún era más raro es que Los Beatles para ese entonces llevaban 12 años separados, pero la movida de los 80 era muy distintiva”.

“Lo que quizás pude haber traído a Los Súper Ratones de mis años en Estados Unidos fue lo vinculado a la imagen, porque en el primer disco teníamos unas camperas del estilo de la película Volver al Futuro”, sostuvo, con una sonrisa que deja entrever la gracia que le causa haberse animado a aquellos looks tan particulares.

Mario cimentó su carrera de un modo diferente a la mayoría de sus colegas: “Aprendí a tocar la guitarra en Norteamérica; hasta empecé a componer mis canciones en inglés y, al regreso a Argentina, comencé con una banda llamada Los Kiwis, que nada tenían que ver con el fruto, sino que remitía a un ave australiana. Y cantaba en inglés, es ahí donde conozco a los chicos con los que se iba a formar Súper Ratones, allá por 1988. Con ellos aprendí a componer en castellano”.

“Lo que vino luego fue un boom, compactar tantas décadas es difícil, pero fuimos aprendiendo de modo paulatino y esa inocencia de banda adolescente de Mar del Plata que iba creciendo en popularidad, nos llevó a hacer teatros sin difusión y ni un disco, algo que no era normal”, dijo, agradecido por ese golpe de suerte que todos necesitan, además del talento.

Todo se desencadenó raudamente para ellos: “Eran tiempos en los que si la discográfica no te fichaba y no te ofrecía un contrato, no había forma de tener material masivo. Teníamos bastante experiencia en tocar en distintas ciudades de la Costa Atlántica, por eso cuando llegamos a Buenos Aires y empezó a funcionar nuestro trabajo, se comenzaron a abrir algunas puertas y nos subimos a un micro para recorrer el país”.

La bola de nieve se hizo inevitable, el hechizo estaba en marcha: “Conforme el paso del tiempo, logramos llegar a la televisión y ver nuestros temas en los ranking de las radios hizo que nos vayamos acostumbrando a tocar en lugares cada vez más grandes. Igualmente, la carrera fue un sube y baja, con picos muy altos y otros no tanto”.

“Ya en el 2000, con el disco Mancha Registrada, se abrió la posibilidad de viajar al exterior. A nosotros nos encontró con más experiencia y eso facilitó el proceso, subiendo peldaño a peldaño. Estuvimos muy identificados con la TV, participando de los primeros programas de Ritmo de la Noche que era visto por medio país, en tiempos en los que ni siquiera existía el cable”, sostuvo Barassi.

El pico de la ola en cuanto a la popularidad estaba a la vista: “Al día siguiente la repercusión era tremenda, entonces cuando vino lo de ‘Cómo Estamos Hoy’ que fue tomado para ser el tema principal de un sketch de Videomatch, nos encontró en un momento en el que no pretendíamos tener tanta exposición mediática”.

“Fue muy loco porque teníamos una discográfica como EMI que había apostado por nosotros y la preocupación era más que nada hacer buenos materiales audiovisuales para salir en las señales más destacadas de videoclips. Eso es lo que queríamos mostrar, por encima de aparecer en un programa como el de Tinelli que a veces no tenía que ver con lo que uno decía”, mencionó, con cierto tono autocrítico.

Sin embargo, el bahiense lo argumentó: “Son posturas que van cambiando, pero ellos utilizaron la canción igual, aunque era algo que escapaba a lo que podíamos prever por lo masivo de la situación. Nos encontramos con eso y disfrutamos de lo que fueron primero los conciertos por todo el país, para luego darle paso a las giras de hasta tres meses por el exterior”.

El fallecimiento de uno de los integrantes de la banda (Person) los sacudió, pero luego de lamer sus heridas, salieron a flote con la posibilidad de trabajar con un número uno del humor español: “A Santiago Segura lo conocimos hace más de 20 años, cuando fuimos por primera vez a España, excelente persona, es todo lo que uno espera de una celebridad, a diferencia de lo que ocurre con otras mega estrellas. En aquella ocasión nos presentaron en un evento de flamenco en Madrid mientras hacíamos una actividad promocional”.

“Se puso muy contento de saber que éramos argentinos, le entregamos el disco y, le gustó tanto, que a los pocos días apareció en cámara con una remera nuestra que le había acercado la discográfica. En ese entonces, el vínculo se robusteció y como fuimos cada vez más asiduamente a España, siempre un café compartíamos si no coincidíamos en un evento”, postuló, con relación a la humildad de un genio conocido mundialmente.

Eran meses difíciles para todos por la irrupción del Covid, pero la banda le pudo sacar provecho: “Por suerte se dio que cuando estábamos terminando la pandemia, hicimos el video del tema Si No Tuvieras Miedo, un privilegio tener a una figura de su talla, un amigo al que le gustaron todos los discos de Súper Ratones”.

La voz de Barassi suena con fuerza, como principal, en uno de los hits de la agrupación: “El tema ‘Decime que te hicieron’, en el cual soy la voz principal, convirtiéndose en la segunda canción más exitosa de ‘Mancha Registrada’, grabada en 1999 y fue impresionante porque se convirtió en número 1 en Centroamérica casi en simultáneo con Como Estamos Hoy y también sonó en Estados Unidos. Aún hoy, es el tema que más me conecta con la gente”.

Bahía Blanca, como es sabido, cuenta con la nave insignia que significa Abel Pintos entre sus cantautores más reconocidos de la actualidad. En la rica historia de la ciudad figuran emblemas en el tango como el recordado Roberto Achaval o la popularmente talentosa Nora Roca, ganadora de un Premio Gardel, entre tantos otros. Sin embargo, en esa vitrina de elegidos, Mario Barassi merece un espacio preponderante.