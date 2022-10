Prisma, la experiencia Pink Floyd llega a Bahía

El sábado hay una cita increíble en el Teatro Don Bosco y vos no te la podés perder. Llega a Bahía Blanca “Prisma”, la banda latinoamericana homenaje a Pink Floyd por excelencia. Y recordá que podés adquirir tu entrada a través de Ticketbahía.com.

La agrupación se conforma con Francisco Fresard en voz; Diego Martínez y Franco Stramana en guitarras; Maxi Vegas en la batería, Mariano Caraccioli en bajo; Fausto Penacca en teclados; Mili Bottiniy y Melany Flores en coros, Ángel Villafañe en saxo, percusión y coros.

Al respecto, el equipo del programa “Vive cada día”, que se emite por La Brújula 24, dialogó con Francisco Fresard, que anticipó algo de lo que se viene. “Entusiasmados, siempre es muy lindo salir a tocar. Y Bahía es un lugar recurrente para nosotros, cada vez que podemos la marcamos en el mapa. Anoche fue el último ensayo, tenemos una fecha en Azul primero y ya mañana viajamos para allá”.

Respecto de la puesta en escena, comentó que “más allá de lo musical, la técnica también es muy importante. La combinación resulta muy agradable para ver”.

“El comienzo de la banda fue accidental, no lo buscamos, no quisimos hacer una banda tributo. Nos juntamos varios músicos para tocar, pero más allá de que cada uno tenía su proyecto. Después eso fue creciendo, hicimos una primer fecha y a la gente le encantó. A la tercera o cuarta conocimos una persona que tenía un galpón lleno de luces y equipos en venta. Se vino de gira con nosotros y de ahí ya no pudimos bajar. Respetamos lo que justamente hacía Pink Floyd a modo de homenaje”.

“Somos 9 músicos en escena más 3 técnicos que nos acompañan en cada show”, señaló. Recordá que podés adquirir tu entrada a través de Ticketbahía.com. Es mucho más que una experiencia inolvidable.