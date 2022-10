El buen momento de las series argentinas

Una gran manera de cortar la semana es, sin dudas, una columna con toda la información del mundo del espectáculo.

Gisela, la mamá de Tomás: “Lo hubiera sacado a sopapos”

“El psicólogo que asesora “Gran Hermano” nos acompañó a mí, a su novia y a su amigo a saludarlo en un cuartito y Tomi estaba eufórico”, relató Gisela Holder, mamá de Tomás, primer eliminado de la Casa hablando en “Mañanísima”.

“A mí como mamá me partió el corazón que diga que con el personaje se sentía fuerte y como Tomi no podía aguantar estar en la Casa”, agregó.

La mamá de Tomás Holder habló con Carmen Barbieri y se mostró feliz de que haya salido del reality por el miedo al día después.

“Acá en Rosario lo conocen todos”, explicó Gisela. “Recuerden que él y Thiago fueron los únicos que entraron llorando y después ni yo entendía lo que hacía, lo hubiera sacado de la Casa a sopapos, le dije que lo mejor que tienen las personas es la humildad y que ese personaje lo iba a hacer perder”.

“Me volvía de Buenos Aires en colectivo y nos trajo un amigo de mi hijo que nos quería llevar a cenar a Puerto Madero, mi hijo se maneja en ese mundo, pero yo no, yo tenía plata para un sandwichito”, dijo la mamá de Tomás.

“Tuve un ACV en la pandemia, un problema de corazón y él me ayudó, es un gran hijo”, explicó Gisela dando a entender que a Tomás lo arruinó el personaje que llevó a la Casa.

“Tomi no es millonario, tiene canjes, la Ferrari es del amigo”, contó la mamá. “El podía haber contado y hubiera ayudado, él tiene un problema en el pecho, la obra social no me cubría el arnés que tenía que usar, le hacían bullying por lo flaco y él entrenando no se le nota la diferencia del pecho…Tomi se perjudicó solo”.

“A mi me preocupa el afuera” dijo Gisela, “la gente se toma literal que la persona es así, la gente está irascible, veinte años atrás se creían a los malos de las novelas…no es así”.

Alfa vs Daniela: enfrentamiento en #GH2022

Anoche fue la Gala especial para conocer al nuevo líder de la Casa de “Gran Hermano” y en la competencia ganó Maxi, el cordobés, quien tendrá inmunidad esta semana y además, el poder de salvar a alguien de la placa de nominados.

Pero entre las cosas que fueron pasando, amor y pileta, también se vio a Daniela, con sus largas pestañas postizas, llorando desconsoladamente por una supuesta broma que le habría hecho Walter “Alfa”.

Las redes se preguntaban si la cosa era para tanto, cuando “Alfa” le habría hecho creer que llegaban terroristas a la Casa.

Esto pasó el lunes, por lo que puede influenciar a la hora de las nominaciones en el Confesionario, que será este miércoles.

#GH2022 mamadera esa Daniela, tenes que llorar y armar un escándalo por una burrada de Alfa?

Nadie sabe lo que te paso en la vida flaca, anda y hablalo sin llorar y sin mariconear…

Por favor esas son las cosas que no soporto…#GH2022 — ⚪❤⚪🛫 (@Edu_Gon22) October 25, 2022

Tras sus primeros polémicos días, “Alfa” está muy integrado a la Casa, es el primero que se levanta, hace pan, cocina y está atento a todo. Entre otras cosas también se acordó de Georgina Barbarossa, a quien conoció por Tinder, y la saludó desde las cámaras.

En cuanto a Daniela habrá que ver que ´fue lo que la afectó de los dichos de “Alfa” como para provocarle esa crisis de llanto tan profunda.

Amancio Vicuña Suarez, principito a los dos años

Es histriónico y mamero y su mamá, China Suárez, mostró una sesión de fotos y claramente afirmó que “vengo a presumir de mi principito“. Y no es para menos.

Además de ser hermoso y dulce, Amancio de amaneceres calmos, como dijo su papá Benjamín Vicuña, este niño está rodeado del amor de sus cinco hermanos: Bautista, Beltran y Benicio, hijos de Pampita. Rufina, de su madre y Nico Cabré y de la pequeña Magnolia. Que no le vengan a explicar ni de familias ensambladas ni de mimos. El ya entiende todo.

Las series argentinas tienen su premio: “Iosi”, la más nominada

La Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina dio a conocer las nominaciones a la Primera edición de los Premios Cóndor de Plata a las Series que distinguen lo mejor de la producción audiovisual en ese formato estrenadas entre el 1 de enero de 2021 y el 15 de octubre de octubre de 2022 y cuyos ganadores se develarán en la ceremonia de premiación que se realizará el próximo 14 de noviembre en el Centro Cultural Kirchner con transmisión televisada.

Entre las más nominadas aparecen Iosi, el espía arrepentido con 16, El reino con 14, Santa Evita con 13, Maradona: Sueño bendito con 12, El marginal con 10, Porno y helado con 9 y Entre hombres con 8. Todas ellas competirán por el Premio del Público entregado por BA Audiovisual.

“Historia de un clan de Luis Ortega fue la primera serie en recibir un Cóndor de Plata, a la que le siguieron Nafta Súper de Nicanor Loreti, Un gallo para Esculapio de Bruno Stagnaro, El marginal 2 de Alejandro Ciancio y Carmel: ¿Quién mató a María Marta? de Alejandro Hartmann.

Nominaciones

Mejor miniserie o serie limitada

Entre hombres (HBO Max)

María Marta, el crimen del country (HBO Max)

Santa Evita (Star+)

Mejor serie dramática

El marginal (temporada 4 y 5), creada por Sebastián Ortega (Netflix)

El hincha, creada por Gonzalo Arias (Flow)

El reino, creada por Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeyro (Netflix)

Iosi, el espía arrepentido, creada por Daniel Burman (Prime Video)

Maradona: Sueño bendito, creada por Alejandro Aimetta (Prime Video)

Mejor serie de comedia

Casi feliz (Temporada 2), creada por Alejandro de Grazia, Sebastián Wainraich y Hernán Guerschuny (Netflix)

Días de gallo, creada por Lucas Jinkis y Hernán Guerschuny (HBO Max)

Porno y helado, creada por Martín Piroyansky (Prime Video)

Supernova, creada por Ana Katz (Prime Video)

Terapia alternativa, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat (Star+)

Mejor serie documental

Archivo de la memoria trans, de Agustina Comedi y Mariana Bomba (Encuentro)

Bilardo, el doctor del fútbol, de Ariel Rotter (HBO Max)

Güemes, el sueño de una América libre, de Emmanuel Moscoso y Javier Flores (CINEAR)

Los sobrevivientes. Colonia dignidad, de Rosario Cervio (Prime Video)

Selección Argentina, la serie, de Sebastián Dietsch (Prime Video)

Mejor serie corta

Cross, creada Martín Vatenberg (UN3 – Flow)

Esto no es un hotel, creada por Dana Crosa (UN3 – Flow)

La oruga, creada por Lucía Paz y Emiliano Romero (CINEAR)

Mi amigo hormiga, creada por Diego Sebastián Oria (Flow)

Victoria. Psicóloga vengadora, creada por Leo Damario (Prime Video)

Mejor dirección

Mariana Bomba y Agustina Comedi por Archivo de la memoria trans

Daniel Burman y Sebastián Borensztein por Iosi, el espía arrepentido

Ana Katz y Juan Fernández Gebauer por Supernova

Alejandro Maci y Rodrigo García por Santa Evita

Marcelo Piñeyro y Miguel Cohan por El reino

Martín Piroyansky por Porno y helado

Mejor actor protagonista en drama

Ernesto Alterio por Santa Evita

Gustavo Bassani por Iosi, el espía arrepentido

Nazareno Casero por Maradona: Sueño bendito

Jorge Marrale por María Marta, el crimen del country

Juan Minujín por El marginal

Mejor actriz protagonista en drama

Clara Lago por Limbo

Mercedes Morán por El reino

Laura Novoa por María Marta, el crimen del country

Natalia Oreiro por Santa Evita

Eleonora Wexler por Último primer día

Mejor actriz protagonista en comedia

Julieta Díaz por Pequeñas victorias

Valeria Lois por Cross

Sofía Morandi por Porno y helado

Carla Peterson por Terapia alternativa

Angela Torres por Días de gallos

Natalie Pérez por Casi feliz

Mejor actor protagonista en comedia

Martín Piroyansky por Porno y helado

Ignacio Saralegui por Porno y helado

Benjamín Vicuña por Terapia alternativa

Sebastián Wainraich por Casi feliz

Tomás Wicz por Días de gallos

Mejor actor de reparto

Alejandro Awada por Iosi, el espía arrepentido

Diego Cremonesi por Santa Evita

Peter Lanzani por El Reino y Maradona: Sueño bendito

Luis Luque por El marginal

Claudio Ricci por El marginal

Gerardo Romano por El marginal

Leonardo Sbaraglia por Maradona: Sueño bendito

Mejor actriz de reparto

Julieta Cardinali por Maradona: Sueño bendito

Minerva Casero por Iosi, el espía arrepentido

Sofía Gala Castiglione por El reino

Rita Cortese por Maradona: Sueño bendito

Natalia Oreiro por Iosi, el espía arrepentido

Revelación femenina

Minerva Casero por Iosi. El espía arrepentido

Johanna Chiefo por Supernova

Carolina Kopelioff por Supernova

Lola Loyacono por Pequeñas victorias

Cecilia Peckaitis por Victoria, psicóloga vengadora

Revelación masculina

Gustavo Bassani por Iosi, el espía arrepentido

Daniel Pacheco por El marginal

Ruggero Pasquarelli por Supernova

Ignacio Quesada por El marginal

Ignacio Saralegui por Porno y helado

Mejor guion original

Alejandro Aimetta, Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky por Maradona: Sueño bendito

Ana y Daniel Katz por Supernova

Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeyro por El reino

Martín Piroyansky, Martina López Robol, Santiago Korovsky y Rodrigo Moraes por Porno y helado

Omar Quiroga y Alejandro Quesada por El marginal

Mejor guion adaptado

Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman por Iosi, el espía arrepentido, basado en “Iosi, el espía arrepentido: la confesión del policía federal infiltrado en la comunidad judía” de Horacio Lutzky y Miriam Lewin

Marcela Guerty y Pamela Rementería por Santa Evita, basado en el libro homónimo de Tomás Eloy Martínez

Germán Maggiori y Pablo Fendrik por Entre hombres, basado en el libro homónimo de Germán Maggiori

Mejor dirección de fotografía

Hugo Colace y Rodrigo Pulpeiro por Maradona: Sueño bendito

Christian Cottet por El reino

Félix Monti por Santa Evita

Daniel Ortega por Entre hombres

Rodrigo Pulpeiro por Iosi, el espía arrepentido

Mejor montaje

Alejandro Brodersohn y Rosario Suárez por El reino

Alejandro Carrillo Penovi y Alejandro Parysow por Iosi, el espía arrepentido

Guille Gatti por El marginal

Alejandro Parysow por Entre hombres

Federico Rotstein, Miguel Colombo y Marcos Pastor por Bilardo, el doctor del fútbol

Rosario Suárez y Ana Remón por Santa Evita

Mejor diseño de sonido

Guido Berenblum por El reino

Leandro de Loredo por Entre hombres

Gustavo Pomeranec y Adrián Rodríguez por Santa Evita

Jesica Suárez por Iosi, el espía arrepentido

Arturo Zárate A. por Maradona: Sueño bendito

Música Original

Christian Basso por Terapia alternativa

Martin Bosa y Diego Rodríguez por Porno y helado

Nicolás Cotton por Días de gallos y El reino

Federico Jusid por Iosi, el espía arrepentido y Santa Evita

Cachorro López y Juan Blas Caballero por Entre hombres

Mejor canción original

“Días de gallos” de Angela Torres, Ecko, Mateo Rodo, Nico Cotton y Veeyam. Interpretada por Ecko y Ángela Torres para Días de gallos

“Fuego” de Ecko, Emmanuel Horvilleur, Joaquín Bonet, Mateo Rodo, Nico Cotton, Sofía Wilhemi, Tata, Veeyam. Interpretada por Ecko y Emmanuel Horvilleur para Días de gallos

“Pinta” de Elian Ángel Valenzuela, Gonzalo Julián Conde y Pablo Lescano. Interpretada por L Gante, Bizarrap y Pablo Lescano para El marginal

“Porno y helado” de Diego Rodríguez, Martina López Robol, Martín Bosa y Martín Piroyansky. Interpretada por Martín Piroyansky para Porno y helado

“Sobre mi tumba” de Cazzu y Nico Cotton. Interpretada por Cazzu para El reino

Mejor diseño de vestuario

Beatriz Di Benedetto por Santa Evita

Connie Balduzzi por Maradona: Sueño bendito

Carolina Duré y Roberta Pesci por Iosi, el espía arrepentido

Julio Suárez por El reino

Patricia Conta por Entre hombres

Mejor dirección de arte

Mercedes Alfonsín por Santa Evita

Daniel Gimelberg por El reino

Sebastián Orgambide por Maradona: Sueño bendito

Marcelo Salvioli por Iosi, el espía arrepentido

Carina Luján por María Marta, el crimen del country

Mejor maquillaje y peluquería

Clarisa Reynoso por Santa Evita

Angela Garacija y Jorge Palacios por Maradona: Sueño bendito

Alberto Moccia por Iosi, el espía arrepentido

María Paz Albo por María Marta, el crimen del country

Carolina Oclander y Jorge Palacios por El reino

Con info de Laubfal.com