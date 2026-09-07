Endeudamiento en Bahía Blanca: de cuánto es el retraso de pagos en la ciudad

Los niveles de endeudamiento en Bahía Blanca y los retrasos en los pagos han venido en aumento en los últimos meses, según el relevamiento Mapa de la Deuda del Centro de Estudios para la Ciudad con datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Al cierre de julio (último dato disponible) la tasa de mora en Bahía se ubicó en 12,43% y acumula un incremento de 1,44 puntos porcentuales en los últimos tres meses (no hay datos más lejanos para hacer la comparación). Está 8,65 puntos por debajo del nivel provincial y es 5,5 puntos inferior a la cifra nacional.

En total, son 25.902 bahienses que están en mora por un monto de $103 mil millones, para un promedio de $3,9 millones cada uno. El nivel de mora es la porción de dinero que se encuentra con retrasos de pago (tres meses o más sin pagar) con respecto al total de los préstamos.

Los niveles de retraso no son homogéneos, ya que, dependiendo del prestador, la mora puede ser muy elevada. Es el caso de comercios que financian compras o cadenas de electrodomésticos, con quienes los bahienses tienen una mora de 53,71% al cierre de julio (11,15 puntos por encima del mes previo). El promedio de monto retrasado es de $1,77 millones.

Con los neobancos (como Brubank, Ualá, MercadoPago, Naranja, entre otros), los retrasos son de 22,08% (0,72 puntos más que el mes previo); con un promedio de 1,16 millones por deudor. Por otra parte, con aquellas instituciones que no son bancos ni compañías financieras, pero emiten una tarjeta propia, la mora es de 17,68% (una suba de 1,1 puntos comparado con el mes previo).

Los niveles más bajos de mora se registran con compañías de financiamiento automotriz y arrendamiento financiero (2,83%) y bancos públicos (8,59%). Con los bancos privados, los retrasos se ubican en 14,88%.

Las diferencias en los retrasos son muy marcadas dependiendo de la edad. Los más afectados por la mora son los más jóvenes. El mapa del Centro de Estudios de la Ciudad muestra que los retrasos entre las personas de hasta 25 años son del 35,93%, sobre un monto promedio de $1,63 millones. Le sigue el rango entre 26 y 35 años, cuya mora se ubica en 19,57% con un promedio de $2,99 millones.

Por otro lado, si observamos los montos de deuda (cantidad de dinero tomada en préstamo) el grupo etario con mayor monto es el que tiene edades entre 46 y 60 años, con un monto de $295 mil millones, del cual el 10,44% está en mora.