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Los despachos de cemento tuvieron el peor agosto en 20 años
Datos de los fabricantes dan cuenta de una fuerte caída en lo que va de año.
Los despachos de cemento alcanzaron en agosto a 817.082 toneladas, en la quinta caída interanual consecutiva, de acuerdo con la información de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP).
El deterioro de la actividad queda en evidencia si se tiene en cuenta que se trató del peor desempeño para un mes de agosto desde 2006, superado por agosto de 2020, cuando la industria de la construcción estaba particularmente afectada por las restricciones de la pandemia de Covid-19.
Los despachos de cemento tuvieron en el octavo mes del año un descenso interanual del 8,1% y de esa forma completaron cinco meses consecutivos de retracción.
En los primeros ocho meses, los despachos acumularon 6.315.031 toneladas, un 4,2% menos que en el mismo período del año pasado.
Del total de despachos de agosto, los destinados al mercado interno ascendieron a 814.457 toneladas, con una caída interanual del 8%, con exportaciones por 2.625 toneladas, que acusaron una retracción del 25,9% en relación con el mismo mes de 2025.
Fuente: Bae Negocios
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