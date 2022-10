Asisten a personas con discapacidad y no cobran sus sueldos: “Es insostenible”

Los prestadores de servicios a personas con discapacidad vuelven a realizar hoy una medida de fuerza debido a la falta de pagos por sus funciones. El reclamo, a nivel nacional, incluye una movilización en todo el país, la cual fue suspendida en Bahía Blanca por el alerta meteorológica vigente.

Celeste Schmidt es acompañante terapéutica y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, sostuvo que “como trabajadores de la salud, la situación es terrible. La inflación y el ajuste indefectiblemente perjudica a un amplio sector de la población. Por eso surgen estas movilizaciones”.

“En la ciudad tenemos un grupo que aúna los reclamos y pide que esta situación se pueda revertir. Es insostenible que un trabajador tenga que esperar meses para cobrar, cómo hace para vivir”, destacó Schmidt, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, sostuvo que “se vulnera un derecho que debe ser garantizado y depende del prestador para brindar el servicio, sabiendo de la necesidad que el acompañamiento requiere, terapias que mejoran la calidad de vida y hasta la inclusión dentro de la sociedad”.

“Soy estudiante, además de acompañante terapéutica, lo que hace más difícil la situación. Actualmente trabajo en una escuela con adolescentes y también me desempeñé en la cooperativa del municipio. Ayer me enteré que los fondos de mis honorarios no se giraron”, resaltó.

Por último, la profesional recordó que “muchas prestaciones deben ser judicializadas para ser garantizadas, eso es terrible para las familias, porque las obras sociales ponen palos en la rueda, lo que deriva en presentación de recursos de amparo”.