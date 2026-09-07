Noticias A
El próximo fin de semana se realizará una nueva edición de la Colecta Nacional Más por Menos
La campaña solidaria se desarrolla bajo el lema “Compartir con alegría, esperanza de muchos”.
La Colecta Nacional Más por Menos inició una nueva edición con el objetivo de reunir fondos destinados a proyectos de promoción humana, social y pastoral en las regiones más necesitadas de la Argentina. La iniciativa es organizada por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas de la Conferencia Episcopal.
Con más de 50 años de trayectoria, la campaña busca canalizar la solidaridad de personas e instituciones para sostener obras en comunidades con mayores dificultades económicas y sociales, especialmente en zonas del interior del país.
El lema elegido para esta edición es “Compartir con alegría, esperanza de muchos”, y se desarrolla desde el 1 de septiembre, pero el momento central de la colecta será durante el sábado 12 y domingo 13, cuando las parroquias, capillas y comunidades de todo el territorio nacional recibirán las colaboraciones.
Los fondos recaudados permiten financiar distintos proyectos, entre ellos comedores infantiles y populares, construcción y reparación de viviendas, emprendimientos laborales, hogares para niños y adultos mayores, centros de salud, establecimientos educativos y talleres de capacitación en oficios. El año pasado se logró un monto que superó los mil millones de pesos.
La campaña también mantiene abiertas distintas alternativas de donación durante todo el año mediante transferencia o depósito bancario, código QR, tarjetas de crédito y débito, además de la red Pago Fácil en todo el país.
Para conocer más sobre la iniciativa y los proyectos que acompaña, se puede ingresar a colectamaspormenos.com.
El próximo fin de semana se realizará una nueva edición de la Colecta Nacional Más por Menos
Los despachos de cemento tuvieron el peor agosto en 20 años
Bifes a la criolla: una receta sencilla, rendidora y llena de sabor
Se anticipa un martes con una ligera alza de temperatura
El fútbol como espejo cultural y de diplomacia sportiva: un viaje que une a Italia y Argentina en Bahía Blanca
Más Leídas
-
Noticias B12 horas ago
Asisten a dos mujeres por el incendio de una casa en Villa Loreto
-
El Tiempo15 horas ago
El frío intenso comienza a retirarse de Bahía luego de un amanecer helado
-
Noticias B10 horas ago
Mejora el joven que intentaron quemar vivo en Villa Rosario
-
Noticias B14 horas ago
La Fragata Libertad llegó a Río de Janeiro, su última escala antes de regresar a la Argentina
-
Destacada B6 horas ago
Está preso acusado de transmitirles VIH a dos mujeres: "Ellas mienten"
-
Deportes15 horas ago
Suspendieron el Enduro de Monte Hermoso: cuáles son los motivos
-
Noticias B13 horas ago
Cocinaron el alfajor más grande del mundo y rompieron un récord Guinness
-
Noticias A9 horas ago
Regaló miles de anteojos y descubrió que los vendían en Facebook