El próximo fin de semana se realizará una nueva edición de la Colecta Nacional Más por Menos

La Colecta Nacional Más por Menos inició una nueva edición con el objetivo de reunir fondos destinados a proyectos de promoción humana, social y pastoral en las regiones más necesitadas de la Argentina. La iniciativa es organizada por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas de la Conferencia Episcopal.

Con más de 50 años de trayectoria, la campaña busca canalizar la solidaridad de personas e instituciones para sostener obras en comunidades con mayores dificultades económicas y sociales, especialmente en zonas del interior del país.

El lema elegido para esta edición es “Compartir con alegría, esperanza de muchos”, y se desarrolla desde el 1 de septiembre, pero el momento central de la colecta será durante el sábado 12 y domingo 13, cuando las parroquias, capillas y comunidades de todo el territorio nacional recibirán las colaboraciones.

Los fondos recaudados permiten financiar distintos proyectos, entre ellos comedores infantiles y populares, construcción y reparación de viviendas, emprendimientos laborales, hogares para niños y adultos mayores, centros de salud, establecimientos educativos y talleres de capacitación en oficios. El año pasado se logró un monto que superó los mil millones de pesos.

La campaña también mantiene abiertas distintas alternativas de donación durante todo el año mediante transferencia o depósito bancario, código QR, tarjetas de crédito y débito, además de la red Pago Fácil en todo el país.

Para conocer más sobre la iniciativa y los proyectos que acompaña, se puede ingresar a colectamaspormenos.com.