Gran Hermano lideró la noche, el recuerdo de Rada y los conflictos judiciales del espectáculo

Laura Ubfal realizó este jueves su habitual columna de espectáculos en “Hora Pico”, por La Brújula 24, y analizó una noche televisiva marcada por Gran Hermano y el partido de River, además de repasar los principales temas del mundo del espectáculo.

Según detalló, la gala de nominaciones de Gran Hermano alcanzó 9,5 puntos de rating, mientras que Popstars quedó en 8,4. El ciclo conducido por Guido Kaczka rondó los 6,5 puntos y LAM llegó a 4, muy por encima de los 2,7 registrados por Bendita.

“Me parece que ayer River modificó todo”, explicó Ubfal sobre los movimientos de audiencia. También consideró que Popstars todavía atraviesa una etapa en la que el público comienza a identificar a las participantes y generar afinidad con ellas.

En Gran Hermano, en tanto, quedó conformada la última placa negativa antes de la etapa decisiva del reality. Una de las cuatro participantes nominadas abandonará la competencia el lunes y, posteriormente, las votaciones pasarán a ser positivas.

Ubfal también se refirió a las fuertes discusiones que se produjeron dentro de la casa y cuestionó el nivel de agresividad alcanzado entre algunas participantes. “A mí la verdad que me bajonea bastante todo el tema, esa violencia”, señaló.

Otro de los momentos de la columna estuvo dedicado a Rubén Rada, quien murió a los 83 años luego de permanecer internado por una neumonía. La periodista destacó especialmente la despedida que recibió el músico en Uruguay, donde numerosas personas salieron a las calles con música y candombe. “Increíble la fiesta que hubo en Uruguay, como quería. Fue emocionante cómo un pueblo despidió a un gran artista como el Negro Rada”, expresó.

La agenda también estuvo atravesada por diferentes conflictos judiciales del espectáculo. Ubfal contó que la abogada Ana Rosenfeld terminó pidiéndole disculpas al periodista Franco Torchia luego de una discusión pública vinculada con la utilización de denuncias por violencia de género en distintas causas.

También habló de las demandas civiles iniciadas contra Viviana Canosa por figuras que se sintieron afectadas por declaraciones realizadas públicamente, y señaló que la conductora redujo su nivel de exposición tras aquellas controversias.

En otro tramo se refirió a la disputa entre Fátima Florez y Norberto Marcos, cuya separación continúa teniendo un capítulo económico relacionado con la división de bienes tras más de dos décadas de convivencia.

Entre las novedades más distendidas, Ubfal destacó el presente de Martín Cirio. El influencer participa de Popstars, prepara un espectáculo en Huracán y recibió además una propuesta para realizar una docuserie. También podría tener algunas participaciones en MasterChef, mientras Wanda Nara se encuentre al frente de las grabaciones. Cirio, además, ya realizó una participación junto a Virginia Lago vinculada con Avenida Brasil.

La periodista destacó asimismo el crecimiento de las denominadas ficciones verticales, producciones breves diseñadas especialmente para ser consumidas desde teléfonos celulares. “Fue un éxito bárbaro. La ficción vertical es lo que se viene”, aseguró.

Por último, adelantó que Agustín “Radagast” Aristarán regresará a la calle Corrientes con “Chanta”, luego del final de “Charlie y la fábrica de chocolate”. El espectáculo llegará al Teatro Astral desde el 17 de septiembre.

Ubfal cerró destacando la fortaleza que mantiene el teatro frente a otras ramas de la industria del entretenimiento y valoró la intensa actividad cultural que existe tanto en Buenos Aires como en el resto del país, aunque reconoció las dificultades logísticas que afrontan las grandes producciones para realizar giras nacionales.

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