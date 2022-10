Asaltan y golpean a una persona mayor en su casa de Punta Alta

Una pareja agredió y robó a un hombre de 61 años en su casa de Punta Alta, luego de que lo engañaran para que abriera la puerta.

Eduardo expresó entre lágrimas que fue víctima de robo, amenazado con un arma y golpeado por una pareja que ingresó a su vivienda. “Pasadas las 21 horas de ayer, viernes, estaba mirando televisión, cuando golpean las puertas de mi domicilio. Al abrir, una joven me pregunta si en este domicilio vendían empanadas. Le digo que no, le indico que cerca hay una rotisería, que pregunte allí. La joven se va y yo entro a mi casa. A los 20 minutos, vuelve la misma joven a mi domicilio, reiterándome que buscaba una dirección en esta calle y altura donde vendían empanadas, vuelvo a decirle que acá no. En ese momento, un hombre que parece haber estado escondido ingresa empujándome y tirándome al piso”, relato el hombre.

“La joven ingresa a mi casa, y mientras robaba y revolvía todo, el hombre me llevaba al dormitorio y me amenazaba con un fierro. Sería un arma calibre 32′ o 45′, un arma grande. Yo gritaba en la habitación tratando que mi vecino me escuchara. Mientras me pegaba y me amenazaba, la mujer robaba. Me llevaron joyas, relojes, pertenencias de mi padre, alrededor de 7.500 pesos en efectivo. Además dos celulares, uno nuevo, perfumes importados y otros elementos”, agregó.

El hombre padece de una discapacidad y en su bronca al relatar lo ocurrido, recordó acongojado: “Revisaron mis papeles y se llevaron mi historia clínica. Tengo que hacer trámites para operarme. Soy una persona con discapacidad no hubo reparo ni en eso. Yo le dije al hombre que tomo remedios, que estoy enfermo. Me miraba asustado, pero siguió violento”.

No se descartan movimientos operativos de seguridad en la zona y otros sectores, ya que habría testigos que indicaron haber visto una joven y un hombre,de similares características, por la zona, previo al ataque del vecino.

