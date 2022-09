Caso Carlaván: un juez provincial asegura que podría ir preso un mes

Jorge Vicente, Juez de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, conversó con el equipo periodístico del programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24, respecto de Jorge Carlos Carlaván, un reincidente infractor de tránsito que tiene en vilo a toda la ciudad.

Sobre el final de la semana pasada, la comuna intimó al empresario para que asuma su responsabilidad en los daños ocasionados en el siniestro que protagonizó en la rotonda de Cabrera y Juan Pablo II. En concreto, se le exige responda con el pago de 1 millón y medio de pesos para la reparación del cartel de uno de los ingresos a la ciudad.

Pero respecto de las medidas contra dueño de Droguería Sur, Vicente manifestó que “el artículo 86 de la 24449, que es la Ley Nacional de Tránsito, hace una referencia concreta que dice que el arresto solo procede en casos como conducir estando inhabilitado”.

“El juez podrá proceder al arresto de la persona. Yo entiendo que lo determinaría el juez de Faltas, el que ejecuta la ley de faltas nacional, tiene prominencia sobre la provincial”, apuntó el profesional.

“La sanción de arresto se ajusta a las reglas de que el mismo no puede exceder los 30 días. En caso de varias faltas, tiene una pena de hasta 60 días”, explicó Vicente.

En esa misma línea, consideró que dicha determinación “es una disposición adicional a la pena que corresponda, es decir la económica por cada falta que haya cometido. Pero además, como ocurre en las alcoholemias cuando se inhabilita al conductor, acá podría ordenarse el arresto de esa persona”.

Por último, aseveró que la pena “será cumplida en lugares especiales, separados de encausados o condenados penales, y a no más de 60 kilómetros de la residencia del infractor”. “El efecto, no sé si realmente servirá, es una medida que le va a molestar más que aplicarle una medida económica. Aunque también habría que tener el lugar, debe ser una persona mayor de 60 años. Y si tuviese alguna afección debería cumplirla en su domicilio. Lo que quiere todo el mundo es que no maneje más, pero si está en su casa puede salir cuando quiera”.

“Es una laguna en la ley, porque no se le está encontrando la vuelta al tema”, añadió el profesional.