Las ventas por el Día de la Madre cayeron por quinto año consecutivo

Las ventas de los comercios minoristas pymes por el Día de la Madre registraron una caída interanual del 1,4%, medidas a precios constantes, y acumularon su quinto año consecutivo de retroceso para esta celebración, según informó este domingo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El relevamiento reflejó un consumo condicionado por las dificultades económicas de las familias, que priorizaron regalos de menor valor y recurrieron a descuentos y financiación para concretar sus compras.

El ticket promedio se ubicó en $63.197, aunque se observaron importantes diferencias entre los distintos rubros comerciales.

Desde CAME señalaron que las promociones y las cuotas fueron herramientas fundamentales para sostener las operaciones, pero no lograron modificar la tendencia de retracción del consumo.

De los seis sectores relevados, cuatro registraron caídas en comparación con el año pasado y solamente dos consiguieron resultados positivos.

Los electrodomésticos fueron los más afectados, con una disminución del 3,6%, seguidos por cosméticos y perfumería (-3,2%), accesorios y celulares (-3,2%) y calzado y marroquinería (-2,2%).

En cambio, las librerías tuvieron un incremento del 3,4%, mientras que la indumentaria apenas consiguió mantenerse en terreno positivo, con una suba del 0,1%.

El informe también detalló cuánto gastaron, en promedio, los consumidores según el tipo de regalo:

Rubro Ticket promedio Cosméticos y perfumería $88.000 Electrodomésticos y artículos del hogar $72.581 Calzado y marroquinería $67.332 Accesorios y celulares $60.089 Indumentaria $55.416 Librería $37.638

La menor erogación promedio se registró en las librerías, que además fueron el sector con mejor desempeño. Los comerciantes destacaron que los libros se consolidaron como una alternativa más económica frente a otras opciones de regalo.

En cuanto a las expectativas, el 51,3% de los locales relevados señaló que las ventas estuvieron dentro de lo previsto, mientras que un 32,5% obtuvo resultados inferiores a los esperados. Solamente el 16,2% consiguió superar sus previsiones.

Por otra parte, apenas el 9% de los comerciantes consideró que el Día de la Madre fue determinante para impulsar las ventas del mes. Para el 39,9% tuvo un impacto moderado y otro 31,7% indicó que contribuyó a la actividad, aunque sin modificar el panorama general.

La fecha también estuvo atravesada por las condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones del país, que limitaron la circulación de compradores en los locales físicos y favorecieron parcialmente las ventas por internet.

Entre las estrategias más utilizadas por los negocios aparecieron los descuentos de hasta el 20%, las promociones 2x1 y 3x2, y los planes de financiación en tres y seis cuotas.

Sin embargo, CAME advirtió que estas herramientas permitieron sostener parte de las operaciones a costa de reducir los márgenes de rentabilidad.

El balance dejó así un nuevo resultado negativo para una de las fechas comerciales más importantes del calendario, en un escenario en el que los consumidores continúan ajustando sus gastos y postergando las compras de mayor valor.