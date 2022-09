La historia de la primera conductora de transporte público de Punta Alta

Viviana Gómez es la primera conductora de transporte público de la ciudad de Punta Alta. Fue presentada esta mañana en la vecina localidad por la compañía Puntaltense S.A.

En diálogo con el programa “Vive cada día”, que se emite por La Brújula 24, todavía desbordada por la emoción, comentó que “estoy muy contenta, con mucha satisfacción”.

Y aclaró que “que sea mujer no quiere decir que me hayan regalado nada, rendí como todos mis compañeros. Le agradezco mucho a la compañía y a mis delegados. Fue todo muy rápido, tengo mucha alegría”.

Por otra parte, respecto de su historia persona, recordó que “yo era remisera en Punta Alta, fui la primera mujer en 35 años en hacerlo. Llevé a una concejal una mañana y le comenté que me gustaría cambiar de rubro, manejar combis. Ella me preguntó si no me animaba a los colectivos y ahí fue que dejé el curriculum. Como hubo jubilaciones, fui a rendir y me tomaron”.

“Más allá de que tuve que rendir como todo el mundo, realmente no me regalaron nada. Me lo gané en buena ley, rendía las condiciones que buscaban. Y espero que no sea yo la única, que aquellos que tengan sueños se animen porque todos pueden llegar”, expuso.