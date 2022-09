La columna de la Ubfal: preocupan los números de los rating del jueves

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las principales novedades del mundo del espectáculo, en la previa de lo que será el regreso de Mirtha Legrand este sábado a la TV, lo que despierta admiración por su avanzada edad y expectativa por lo que serán sus mesazas hasta fin de año.

“No hubo fútbol ni alguna noticia de actualidad en particular, que arrastrara a la audiencia a las señales de noticias, pero este jueves mostró números preocupantes sobre todo para el prime time de Telefe. En la noche de este jueves lo más visto en la tele fue Telefe Noticias con 10.5 y fue lo más alto de toda la televisión abierta en el día, seguido por Quién es la Máscara que marcó 10.3. Obviamente el programa conducido por Natalia Oreiro no está respondiendo a las expectativas de su gran lanzamiento y enorme producción. Un producto de primera calidad que no termina de convencer al público y que, a la luz de los hechos, podría acelerar el desembarco de Gran Hermano. A una décima estuvieron tanto Los 8 escalones del millón, lo más alto de Eltrece, como la telenovela turca de las 19 hs, Zuleyha que hicieron 10.2. Lo preocupante para Telefe también es que Guido Kazcka le hace mucha fuerza a la tira brasileña “Génesis” que no logra conquistar y marcó 10.1; mientras que Marcelo Tinelli con su “Canta conmigo ahora” promedió 9.4. El día sigue siendo por lejos para Telefe con 8.8, mientras ElTrece de apertura a cierre hizo 6.6”.

“Un conflicto de intereses entre los responsables de las cadenas que manejan las principales salas cinematográficas y la plataforma Amazon Prime Video; hará que no podamos ver en la mayoría de los cines de todo el país el estreno de Argentina 1985. El film protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani se verá sólo en algunas salas independientes porque las grandes cadenas no aceptaron las tres semanas de ventana para exhibir la película dirigida por Santiago Mitre y reclaman que sean 45 días antes de llegar al streaming. Lo cierto es que quien se quedará sin poder ver el filme sobre el Juicio a las Juntas en las mejores condiciones (buenas salas, buena proyección y variedad de salas para elegir) será el gran público, que frente a un contenido tan necesario para los argentinos, se ve inmerso en este conflicto cuando no es mucha la gente que tiene en su casa el acceso a la plataforma. Una cosa es pagar una vez una entrada al cine y otra un abono mensual fijo para contar con un streaming. Los responsables de Cinemark explicaron que valoran el filme, sus actores, que prestarán su sala a la Avant Premier y a la conferencia de prensa, pero no exhibirán la película en sus salas poe el motivo expuesto. La guerra entre los cines y las plataformas recién están entrando en su primer capítulo”.

La Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC) cuestionó la decisión de los exhibidores multipantallas (Cinemark-Hoyts, Cinépolis y Showcase) de no estrenar “Argentina, 1985”, película de Santiago Mitre con Ricardo Darín y Peter Lanzani.

¿Qué no hace una madre por un hijo adolescente? Todo, incluso acompañarlo a un mega recital de Dua Lipa, como hicieron Celeste Cid y Pampita. Claro que en este caso, las mamás fueron felices convocadas por la marca que auspiciaba a la cantante en sus shows en el Hipódromo de Palermo, que les dio la ropa de la línea creada especialmente para difundir su look.