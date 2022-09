“En una ciudad con narcotráfico creciente no podemos estar debatiendo por macetas”

El presidente del Consorcio del Puerto, Federico Susbielles, pasó esta mañana por los estudios de La Brújula 24 y habló de varios temas.

Primero, en diálogo con el periodista Germán Sasso, el referente del peronismo en la ciudad se refirió al atentado sufrido por la Vicepresidenta Cristina Fernández, e hizo una suerte de análisis de la realidad social. “Venía escuchando los detalles en el escrito de la jueza y la verdad que impacta, genera consternación, la imagen resume un clima de época que tiene que ver también con un fenómeno de construcción política”.

“Hoy para construir políticamente aconsejan recurrir a la violencia, a la descalificación, y cada vez más lejos estamos del debate de ideas. Eso condiciona la democracia tal cual la conocemos y uno tiene mucha preocupación de cara al futuro”, indicó. Y en esa misma línea, consideró que “todos los que tenemos hijos lo que muchas veces nos planteamos es tratar de dejarles un país mejor al que recibimos, y creo que con este método es muy complejo”.

“Sería importante intentar salir de ese ‘loop’ de violencia que se retroalimenta de forma constante, pero si no hay un acuerdo general va a ser muy difícil. Esto pasa en muchos lugares del mundo, no solo en Argentina, por eso llegan lideres que tienen perfiles muy disruptivos. Es un tema de mucha preocupación, hay que apelar a un cambio profundo para buscar un futuro mejor”, expuso.

De igual modo, en relación al intento de magnicidio que tuvo a CFK como víctima, dijo que “hay una organización, quién es él o la ideóloga está por verse”. Y lo comparó con lo ocurrido tiempo atrás en la ciudad: “En Bahía Blanca tuvimos hechos muy lamentables en el último año y medio, que en muchos casos por las expresiones tienen que ver con estas circunstancias también”. “De acuerdo a quién afecta es el posicionamiento que muchas veces se toma. Si uno ve una carrera de tuits enseguida empiezan a ponerse condicionantes, que tienen que ver con quién lo sufre o quién lo hace, y yo creo que hay que ponerle un punto final con urgencia a todo esto”.

“El acuerdo tiene que ser de propuestas. Lo que veo es que no se debaten ideas y eso se traslada después a la gestión, faltan proyectos superadores y de largo plazo. Para mi el acuerdo tiene que pasar por ese lugar, sino será realmente muy difícil avanzar”.

“Hay cada vez más inmediatez, frases cada vez más cortas. Ellos o nosotros, hay que meter bala, los mapuches son subversivos y hay que sacarlos de Argentina, son todos chorros. Todas simplificaciones que se buscan para hacerse conocido rápido o sacar votos. Mientras todo eso se siga retroalimentando en forma continua, la descalificación y el odio, vamos a ir hacia este lugar”.

“En todos los años que llevo gestionando, yo nunca me manejé con descalificaciones ni personalizando ningún tipo de crítica. Acá hay gente que ha declarado que hay un caldo de cultivo para el atentado contra Cristina, por eso entiendo que cada uno debe hacerse cargo de sus responsabilidades”.

“Lo que deberá dilucidar la investigación es si hay un ideólogo político detrás de esta línea de ataque, ese es un tema importante. Cada uno desde su lugar tiene que aportar, porque sino no salimos nunca”.

“En Bahía Blanca, por ejemplo, hoy no podemos debatir macetas si o no, bicisendas con autos estacionados en el medio o no. Tenemos una ciudad con un narcotráfico creciente, pobreza extrema. Se necesita producir y generar trabajo, ese tiene que ser el debate”.

Narcotráfico

“Hay que trabajar, creo que el tema tiene que ser cabecera de agenda en la ciudad. Cuando alguien tiene responsabilidades de gestión no puede comentarlo, tiene que involucrarse. Creo que la reunión de la semana pasada era un primer paso obligatorio, pero ahora hay que generar una agenda muy concreta, que la gente vea los avances y podamos ver el futuro con más tranquilidad”.

“Esto de los allanamientos múltiples es una noticia positiva, creo que hay que trabajar primero en la prevención, ir a buscar los recursos que hagan falta para que Bahía tenga mayores recursos, incorporar tecnología como hicimos en el puerto”.

“El puerto puede mostrar todo lo que ha hecho en materia de inversión en los últimos 20 meses, de hecho hoy tenemos el scanner más moderno de toda la Argentina para controlar contenedores, un sistema de cerrojos y lectora de patentes que nos permite saber quien entra y sale en todo momento. Esas cámaras las opera el puerto, hemos extendido el backup como para ir 6 meses hacia atrás y todo está a disposición de la Justicia”.

“Hay que fortalecer los accesos de la ciudad, hoy no hay ningún tipo de control y no hay un cerrojo con cámaras. Me parece muy importante que la provincia de Buenos Aires haya visto esa gran falencia para invertir. Ante cualquier evento la Justicia tiene que poder requerir elementos auxiliares de cámaras que puedan ayudar a esclarecer, pero en la ciudad no tenemos ese parámetro”.

“Todo eso lo hablé el lunes y cada uno tiene que explicar lo que está haciendo. Hay que invertir en tecnología, la fuerza de seguridad tiene que estar a la altura, la Justicia tiene que tener un criterio uniforme. Es un mal mensaje que por 500 kilos de decomiso haya un pedido de juicio abreviado con 4 años de condena”.

“Yo no me relajo un segundo en el puerto, y si puedo poner más elementos de seguridad los voy a poner. Si le puedo poner drones a Prefectura lo voy a hacer. Acá tenemos que tener una agenda clara para combatir el narcotráfico”.

“El puerto está en un momento bisagra. Se logró crecer en la pandemia, obteniendo un récord histórico, no frenó nunca. Hoy el horizonte energético que plantea Vaca Muerta nos pone en la mesa de todos los proyectos nacionales”.