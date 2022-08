Jero Freixas y Jose de Cabo llegan a Bahía con “Una pareja real”

Mañana viernes se presentará en Bahía Blanca, en el teatro Don Bosco a las 21, “Una pareja real”. Se trata de una obra humorística protagonizada por Jerónimo Freixas y Josefina de Cabo.

Las entradas están disponibles en Ticketbahía.com. Una oportunidad para disfrutar en familia, conociendo la historia de un matrimonio que día a día lucha para sobrevivir a los avatares de la vida y la crianza de sus hijos. Humor sano, básicamente.

Cabe destacar que Jero y Jose, papás de Rita y Ramón, llegan a los escenarios luego de convertirse en un fenómeno viral en las redes sociales como “La Pareja del Mundial”; y más tarde como “La Pareja de la Copa América”.

“Cada vez que viajo me regalan muchas camisetas, como ahora en Bahía Blanca que ya me confirmaron dos jugadores de Olimpo que me van a llevar sus tesoros. En Colombia me pasó eso, me vine con un montón, pero se me olvidó algo muy importante que no lo voy a ‘spoilear’ y la gente tiene que ir a nuestras redes para verlo”, dijo Jero en diálogo con el programa “Vive cada día”, por La Brújula 24.

Y relató, respecto de su trayectoria en el mundo virtual: “Fue un camino largo hasta el día de hoy, capaz alguien ve los videos y como uno es conocido cree que simplemente fue agarrar un teléfono y grabar. Pero no es así, el primer viral nuestro, el del año del mundial, yo digo que me costó hacerlo 18 años”.

“Arranca el día en que en mi casa no me dejaban ser actor, por amor y miedos y por la sociedad en la que mis padres se criaron, no me dejaban meterme ahí. Querían que yo fuese abogado o contador, entonces fue todo una rebeldía. Después me di cuenta de que el camino era muy difícil, que mis viejos no pensaban con tanta ilógica”, aseveró.

Además, mencionó que “yo en un momento renuncié a mi carrera de actor y laburé como 8 años en una empresa. Un día con el apoyo de Jose me animé a meterme en el mundo de las redes para dar a conocer mi comedia, después de mucho tiempo metimos un viral y hoy nos encontramos haciendo esta obra de teatro”.

“Hablamos de todo en esta comedia y la verdad que la gente se divierte mucho”, contó.

