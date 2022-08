Se viene otro Villa Mitre-Olimpo: “Los violentos no podrán ingresar”

Eduardo Aparicio, titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.), habló esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy”, emitido por La Brújula 24, respecto del operativo de seguridad que se dispondrá en el clásico entre Villa Mitre y Olimpo, entre otras cuestiones.

“De este lado nos ocupamos, mañana me haré presente en la ciudad, me voy a juntar con representantes del Gobierno Nacional para garantizar a toda persona, hincha y socio de bien que vaya a la cancha”, expuso.

Y dijo que “queremos decir que los violentos no van a poder ingresar. Ojalá que sea una fiesta, gane quien gane, y que la gente pueda volver a su casa en paz. Vamos a charlar sobre condiciones para seguir brindando tranquilidad y paz”.

Por otra parte, recordó lo sucedido con el hincha de Olimpo –Emanuel Castillo– que fue asesinado años atrás en la previa de otro clásico. “Cuando uno pierde a un ser querido es incalculable el daño que se le causa a la familia. A mi me pegan muy de cerca estas cosas, no las puedo entender, y para eso tenemos que seguir trabajando y estableciendo reglas claras para que no vuelva a ocurrir”.

“Me parece que hay herramientas para los clubes, estamos obligados por lo que significa una ley tan importante sancionada a nivel nacional y provincial, como la Ley Micaela, para que los clubes tengan que capacitarse, porque después lamentamos los hechos como pasó en Tres Arroyos donde un jugador le pegó a una jueza que estaba haciendo su trabajo”, ejemplificó.

Cabe recordar que en las últimas horas, la entidad que preside Aparicio autorizó el ingreso de los hinchas visitantes a los partidos de las ligas del interior. Fue luego de una reunión con representantes de las ligas, policía y autoridades deportivas provinciales.