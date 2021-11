Crimen del hincha de Olimpo: “Cuando perdiste un hijo te duele la vida”

El juicio por el crimen de Emanuel Castillo, el hincha de Olimpo que murió a balazos a principios de 2020, en la previa de un partido entre el aurinegro y Villa Mitre, comenzará el 6 de diciembre y la familia espera que se haga justicia, aunque aseguran que es una herida que no sana.

“Cuando perdiste un hijo te duele la vida. Es un dolor que lo llevás a diario”, dijo Patricia Paz, la madre de Ema, en el programa La Brújula TV. “No te sanás nunca, por más que tengas psicólogas, trabajes, estudies, la mente siempre está pensando por qué pasó, por qué no está, es un dolor que lo llevás constantemente”, agregó al recordar que desde aquel fatídico 9 de febrero del año pasado, ya no tiene a su hijo a su lado.

El único acusado en esta causa es Lucas Javier Schwaner, un barra brava de Villa Mitre, a quien se le juzgará por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Paz rememoró cómo se enteró de la muerte de su hijo aquel domingo. “Fuimos al Penna, de Comisaría Cuarta nos mandaron a Comisaria Primera. Nos tuvieron dando vueltas más de dos horas y hasta que un comisario amigo nos dijo”, recordó.

Al escuchar nuevamente el audio donde Schwaner relata entre risas cómo disparó contra los hinchas de Olimpo, el padre de Ema, Sergio Castillo, se quiebra y asegura que “ese sujeto se siente impune. Es algo que yo no puedo entender”.

Ema tenía 28 años y trabajaba como playero. Su madre recuerda que hasta los 18 jugó fútbol y que no era un barra brava. “Dejó de jugar porque empezó a estudiar en la universidad y bueno pasó lo que pasó”, comentó.

Si pudiera decirle algo a Schwaner, la madre de Ema sería que “lo perdone Dios, porque yo no podría perdonar a un ser humano con tanta crueldad. Que sale a la calle por un partido de fútbol así no más con un arma”.

“La familia de él trató de ponerse en contacto conmigo a través de una amigo de mi hijo que lo supieron envolver. Pero no tengo nada que hablar con ellos, porque no quiero saber nada, no quiero que ni se me acerquen. Tampoco les tengo miedo. Yo sé lo que van a decir. Van a venir a decir que es inocente, pero que lo demuestren en el juicio”, aseguró.

Por su parte, Sergio dice que hacen todo lo posible para su nieto tenga el recuerdo de su padre. “Le mostramos fotos y videos para que lo tenga presente, aunque yo nunca voy a llegar a darle lo que le daría el padre”, afirmó.

Sobre los contactos de los clubes los padres de Ema refieren que ninguno ha tenido ningún tipo de acercamiento. “De Olimpo, Ángel Tuma estuvo en el velatorio, fue al velatorio a dar sus condolencias y nunca más (nos contactó)”, relata Sergio.

“Esperamos justicia y que se termine la violencia que está en el fútbol. Él (Schwaner) había apuñalado a un jugar de Bella Vista y lo dejó un año en terapia intensiva y la causa caducó, porque ¿qué hacés? ¿Cuidas a tu hijo o seguís la causa?”, comentó Paz sobre los antecedentes del acusado.

“Hay gente que te dice qué hacía Ema allí, (yo digo) qué hacia allí ese tipo con un arma. Porque mi hijo iba en una moto, no iba con arma”, concluye Sergio.

La familia se está organizando para hacer una movilización para el 3 de diciembre, saliendo de la Municipalidad para pedir Justicia. Será a las 19 horas, dar vuelta a la plaza y pegar un afiche en el Club Olimpo “para hacerlo visible para la gente que va a ser jurado para que sepan quién es quién. Quién era Emanuel Castillo y quién era Lucas Schwaner.