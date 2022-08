Wanda se cansó y mostró todos los documentos de su ex empleada

Es feriado, pero la información no se detiene nunca. Y ella tampoco. La Brújula 24 te acerca a una nueva entrega de la periodista Laura Ubfal en el aire de “Vive cada día”.

El adiós a Rodolfo Bebán: “Un final muy triste para un enorme actor”

Estaba internado en un geriátrico desde hace años y en este domingo se conoció la noticia del fallecimiento de Rodolfo Bebán, recordado galán de aquellos años de una televisión blanco y negro; el enorme Juan Moreira de Leonardo Favio; un inolvidable Otelo y una figura a la altura de Alfredo Alcón y su ex mujer, madre de sus dos hijos mayores, Claudia Lapacó, con quienes brilló en el escenario con “Filosofía de Vida”, entre otros destacadísimos trabajos.

“Un final muy triste para un enorme actor, nunca quiso que vieran en el geriátrico”

Bebán tuvo otros tres hijos con Gabriela Gili, quien falleció muy joven, por depresión, a los 46 años y una hija con una modelo de origen paraguayo.

🌑 Ante el fallecimiento de Rodolfo Bebán lo recordamos con el anuncio de su actuación en el primer espectáculo que inauguró el actual Multiteatro Comafi en abril de 2001.

Desde esta Casa Teatral acompañamos a su familia en estas tristes horas. pic.twitter.com/gRD9t1N3MV — Multiteatro Comafi (@multiteatro) August 14, 2022

Rodolfo Bebán era el hijo de otro gran actor, Miguel Beban, reconocido por su interpretación de los clásicos de Shakespeare.

Bebán fue una gran estrella tanto en televisión donde hizo éxitos recordados de la mano de Nene Cascallar, sucesos como “Malevo”, “Nosotros y los miedos” y enormes sucesos en teatro y cine, siendo quien le dio la oportunidad en un escenario para que brille por primera vez Susana Giménez en “Las mariposas son libres”.

En Radio Mitre contó Jorge Martínez que Beban lo pasó mal en sus últimos años, que estaba muy caído y no quería ver a nadie. Sabíamos que mucha gente lo buscó y Martínez junto a Palito Ortega fueron de los pocos que pudieron encontrarse con él. Recordó las temporadas de Mar del Plata junto a Beban, con quien disfrutaban las noches en el teatro y las tardes en la playa o los partidos de tenis compartidos.

Wanda se cansó y mostró todos los documentos de su ex empleada

Ante las acciones iniciadas por el abogado Alejandro Cipolla para conseguir una mediación que, según él, le permitiría a la señora Carmen recibir unos 30 millones de pesos y las supuestas cartas documento enviadas a Wanda y Mauro Icardi, incluso a Nora Colosimo acusándolos de “esclavitud”; Wanda decidió publicar en sus redes los documentos que invalidarían estas afirmaciones.

Mostró el documento italiano de la señora, cuando se decía que era indocumentada:

Algunas veces me canso de tanto .. pic.twitter.com/UCzhFRBdFw — wan (@wandaicardi27) August 12, 2022

También escribió sobre el tema de los audios

El tema este se terminará en la justicia . No publiqué ningún audio . Los audios fueron entregados a la justicia. se me acusó de abandono,de secuestro, de no pagar sueldos y de falta de documentación!! Todo FAlSO. Ojalá que el desenlace de la justicia tenga el mismo interés . pic.twitter.com/FzYKTaYBhV — wan (@wandaicardi27) August 13, 2022

Y finalmente mostró un texto escrito por la señora Carmen recibiendo su pasaje y un dinero. Un recibo no oficial y la aclaración de Wanda de que tiene grabadas cámaras de seguridad donde se ve el buen trato con la ex empleada.

Las lágrimas de Benja Vicuña que emocionaron a todos

“La emoción por los hijos es desde el amor más profundo y son lágrimas lindas, son mi vida..me da impresión verlos acá (al ver las fotos de Amancio, Magnolia, Bautista, Benicio, Beltran y Blanca), no existe la universidad de papá y trato de ser el mejor papá y les dedico mucha reflexión también, no sé si me siento bien o mal, pero me ocupo y uno trata de lidiar con lo que no pudiste ser..yo vivo acá (en la Argentina) por ellos”.

Benjamín Vicuña se puso a llorar al aire al ver imágenes de sus hijos: "Me están matando".https://t.co/YmGjtBm1Y8 — Socios del espectáculo (@socioseltrece) August 12, 2022

Así se expresó Benjamín Vicuña, muy emocionado, tras una extensa nota que le hicieron en “Socios del Espectáculo” donde repasaron su carrera, para terminar hablando de cada uno de sus seis hijos.

“A los 20 años dije que quería tener seis hijos o más, me considero una persona que estoy entrando en un segundo tiempo en mi vida, no me cierro a que la vida me sorprenda y que aparezcan más hijos…Eli (Sulichin) es una mujer increíble, muy compañera, me hace muy bien, hemos descubierto otros costados de la vida, nos hacemos muy bien”.

Benja estrenó en el Paseo La Plaza “El Método Gronholm” y además de promocionar la comedia, estuvo muy generoso hablando de todos los temas de su carrera y su vida.

Escuchá la nota completa:

Con info de Laubfal.com