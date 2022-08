Turismo responsable, la clave para disfrutar y cuidar

En las vacaciones de invierno se movilizaron millones de argentinos por todo el territorio para disfrutar de unos días de descanso. Más de 260 mil personas visitaron alguno de los 59 parques nacionales que tiene el país y en uno de ellos las imágenes que se conocieron en lugar de provocar deleite por el paisaje provocaron un masivo rechazo y encendieron la alarma sobre la necesidad de hacer un turismo responsable.

Se trató del acto de vandalismo que sufrió un sector del Parque Nacional Talampaya, en La Rioja, a unos 9 kilómetros de la portada de acceso al emblemático Cañón, por parte de un adulto que hizo sus propios “jeroglíficos” sobre las piedras y lo publicó en las redes sociales.

“Es increíble que en el momento que vive el país, el mundo, haya gente que todavía no sea consciente de que el turismo tiene que ser responsable. Uno siempre lucha por el cuidado del patrimonio. Es un lugar increíble y que no tan solo cuenta la historia de nuestra tierra sino la historia del planeta y que también cuenta con una historia de nuestro pueblo originario, que turísticamente atrae a miles y miles de turistas, es una de las maravillas de Argentina, es patrimonio de la UNESCO, patrimonio mundial”, dijo José Rosas, secretario de Turismo de La Rioja, en el programa Amo Viajar.

Los equipos técnicos, junto al personal de Gendarmería Nacional convocado especialmente, corroboraron el daño causado y realizaron la denuncia correspondiente ante la Justicia Federal.

Rosas explicó que al tratarse de un Parque Nacional, el sujeto que cometió el delito tiene abierta una causa penal y ya se le aplicó una importante multa. Agregó que “también las consecuencias pueden llegar a ser prisión o en el caso de que su delito quede de manera excarcelable, pagar una multa alta y hacer servicio comunitario”.

“Seguramente va a ser un castigo ejemplificador, hace mucho tiempo que ningún lugar sufre este tipo de vandalismo, precisamente porque es un lugar donde se específica con un cartel que no se puede ingresar y bueno haciendo caso omiso a la cartelería, no puede decir que no tenía la información”, comentó.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aprovechó para recordar el decálogo del turista responsable, una serie de acciones para una visita respetuosa a estos lugares protegidos no cause ningún daño.

1- Conocé tus derechos y obligaciones como persona usuaria de servicios y productos turísticos.

2.- Informate sobre la legislación vigente y costumbres del destino.

3.- Asegurate de no correr riesgos y registrate en las actividades que lo requieran.

4.- Apoyá el comercio y desarrollo local.

5- Fomentá un trato respetuoso a las personas.

6- Abrite a conocer otras culturas respetando la diversidad.

7- Contribuí al cuidado de la biodiversidad terrestre y acuática.

8- Contribuí al cuidado del patrimonio cultural.

9- Elegí productos y servicios sostenibles.

10-Usá transporte público o bicicleta.

Foto: www.talampaya.com

Fuera del mal momento que se vivió en Talampaya, Rosas comentó que en las vacaciones de invierno tuvieron un nivel de ocupación promedio de 90% y que el parque tuvo un pico de de visita de 1.300 personas por día, cerca de 20.000 turistas que ingresaron en total.

“Fue una temporada increíble para la Provincia que se ha posicionado muchísimo y logramos romper la estacionalidad. Siempre La Rioja fue elegida para este tipo de temporada, pero tenemos números de indicadores muy lindos y también con esta proyección de que de que vamos a seguir trabajando y a romper récords”, dijo.

Rosas destacó que estos resultados los tienen muy felices y es el resultado de la visión de la gestión de la Gobernación de la Provincia durante la pandemia y después. “Sabíamos que esto iba a pasar y se ve reflejado en los más de 1.500 millones de pesos que quedaron en el circuito económico”, concluyó.