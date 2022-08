La columna de la Ubfal: Agustina Cherri espera su cuarto hijo

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó las principales novedades del mundo de la farándula, el día después de un lunes flojo en cuanto al encendido en el prime time, donde lo más visto fue La Voz Argentina con 12,3 puntos, superando los 9,8 de rating que reunió Canta Conmigo Ahora.

La síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Está feliz y cumplidos los tres meses, Agustina Cherri compartió en sus redes la noticia de su cuarto embarazo. La actriz es mamá de Muna y Milo junto a su ex pareja, Gaston Pauls y con su actual novio, Tomás ‘Pepo’ Vera, tiene a su hijita Alba. Luego de celebrar la noticia, la propia Cherri ponderó a Paula Chaves a la cual definió como su primera contención”.

“Tanto Daniel Vila como Mariano Besada, gerente de noticias de A24, dijeron que esperaban a Viviana Canosa en este lunes para hacer su programa, pero la conductora no dio señales de vida en todo el fin de semana ni apareció, por supuesto, en el piso del estudio de donde salía su envío diario. Lo que se vio a partir de las 21, horario del ciclo Viviana con vos fue la escenografía con la silla de la animadora y del panel vacíos cuando el rating le daba a la señal 2.6 ante la expectativa de lo que nunca pasó. Al parecer el canal quería demostrar todo lo que podía haber dicho en su descargo y a partir de las 21.10 pusieron un tape llamado libertad de expresión con opiniones varias a favor de la oposición y en contra del Gobierno, con entrevistas y declaraciones al más puro estilo de lo que la conductora vino haciendo en los últimos tiempos. Canosa tiene contrato con América, así que ahora habrá que ver cómo termina el tema desde el punto de vista legal y laboral a futuro de la protagonista”.

“Como todos los días, de lunes a viernes, Georgina Barbarossa llegó a los estudios de Kuarzo, en Palermo, para hacer su programa que comienza a las 9.30 para Telefe, pero no pudo asumir su responsabilidad porque tenía unas terribles migrañas. Junto a la producción decidieron que descanse un rato en el camarín, pero lamentablemente no pudo ponerse al frente de A la Barbarossa y se fue a su casa. Al no haber habido tiempo de prever un conductor, el equipo tomó el mando y entre Nancy Pazos, Paulo Kablan, Analía Franchín y Lio Pecoraro, sacaron adelante el envío que va hasta las 11.30 cada día. Justamente en este lunes volvió de vacaciones Federico Hoffmann, el productor del programa, quien tomó el control de la situación. Como cada mañana los contenidos pasaron por casos policiales con móviles en vivo, los chimentos de Lío Pecoraro y la cocina en el piso a cargo de Rodrigo Cascón, que forma parte del staff oficial de A la Barbarossa”.