Serena Williams anunció su retiro del tenis con una emotiva carta

El libro de las leyendas de la historia del tenis le pondrá punto final a uno de sus capítulos más grandes titulado “Serena Williams”. Dos palabras que dijeron mucho a lo largo de tantos años, pero que dirán mucho más cuando termine su participación en el próximo US Open (29 de agosto- 11 de septiembre), torneo tras el cual se retirará oficialmente del tenis.

Así lo anunció este martes con una extensa y emotiva carta en la que repasó sus inicios, el impacto de Venus Williams, su hermana, el de su padre y su madre, el de las derrotas y las frustraciones, el de su preparación como empresaria y, fundamentalmente, la influencia de su pequeña hija, Olympia, para tomar la decisión de terminar con su legendaria carrera justo a sus 40 años y 23 títulos de Grand Slam.

La carta que publicó en la revista Vogue

Esta mañana, mi hija, Olympia, que cumple cinco años este mes, y yo íbamos en camino a conseguirle un nuevo pasaporte antes de un viaje a Europa. Estamos en mi auto y ella sostiene mi teléfono, usando una aplicación educativa interactiva que le gusta. Esta voz de robot le hace una pregunta: ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Ella no sabe que la estoy escuchando, pero puedo oír la respuesta que susurra al teléfono. Ella dice: “Quiero ser una hermana mayor”.

Olympia dice esto mucho, incluso cuando sabe que estoy escuchando. A veces, antes de acostarse, ora a Jehová para que le traiga una hermanita. (¡Ella no quiere tener nada que ver con un niño!) Yo también soy la menor de cinco hermanas, y mis hermanas son mis héroes, así que este ha sido un momento que necesito escuchar con mucha atención.

Créeme, nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia. No creo que sea justo. Si yo fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hacía el trabajo físico de expandir nuestra familia. Tal vez sería más como Tom Brady si tuviera esa oportunidad. No me malinterpreten: amo ser mujer, y amé cada segundo de estar embarazada de Olympia. Yo era una de esas mujeres molestas que adoraban estar embarazadas y estuve trabajando hasta el día en que tuve que presentarme en el hospital, aunque las cosas se complicaron mucho del otro lado. Y casi hice lo imposible: mucha gente no se da cuenta de que estaba embarazada de dos meses cuando gané el Abierto de Australia en 2017. Pero cumplo 41 años este mes, y algo tiene que pasar.

Nunca me ha gustado la palabra jubilación. No me parece una palabra moderna. He estado pensando en esto como una transición, pero quiero ser sensible sobre cómo uso esa palabra, que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas. Quizás la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución. Estoy aquí para decirles que me estoy alejando del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí. Hace unos años comencé discretamente Serena Ventures, una firma de capital de riesgo. Poco después de eso, formé una familia. Quiero hacer crecer esa familia.

Pero he sido reacia a admitir ante mí mismo o ante cualquier otra persona que tengo que dejar de jugar al tenis. Alexis, mi esposo y yo casi no hemos hablado de eso; es como un tema tabú. Ni siquiera puedo tener esta conversación con mi mamá y mi papá. Es como si no fuera real hasta que lo dices en voz alta. Surge, se me hace un nudo incómodo en la garganta y empiezo a llorar. ¡La única persona con la que realmente he ido allí es mi terapeuta! Una cosa que no voy a hacer es endulzar esto. Sé que mucha gente está emocionada y ansiosa por jubilarse, y realmente desearía sentirme así. Ashleigh Barty era la número uno del mundo cuando dejó el deporte en marzo y creo que realmente se sentía lista para seguir adelante. Caroline Wozniacki, que es una de mis mejores amigas, sintió una sensación de alivio cuando se retiró en 2020.

Admiración para estas personas, pero voy a ser honesta. No hay felicidad en este tema para mí. Sé que no es lo habitual de decir, pero siento mucho dolor. Es lo más difícil que jamás podría imaginar. Lo odio. Odio tener que estar en esta encrucijada. Sigo diciéndome a mí misma, desearía que pudiera ser fácil para mí, pero no lo es. Estoy desgarrada: no quiero que termine, pero al mismo tiempo estoy lista para lo que sigue. No sé cómo voy a poder ver esta revista cuando salga, sabiendo que esto es todo, el final de una historia que comenzó en Compton, California, con una niña negra que solo quería jugar tenis. Este deporte me ha dado mucho. Me encanta ganar. Me encanta la batalla. Me encanta entretener. No estoy segura de que todos los jugadores lo vean de esa manera, pero me encanta el aspecto del rendimiento: poder entretener a la gente semana tras semana. Pasé algunos de los momentos más felices de mi vida esperando en ese pasillo en Melbourne, y caminando hacia el Rod Laver Arena con mis auriculares puestos y tratando de mantener la concentración y ahogar el ruido, pero aún sintiendo la energía de la multitud. Partidos nocturnos en el Estadio Arthur Ashe en Flushing Meadows. Conseguir un as en el punto de set.

Toda mi vida, hasta ahora, ha sido el tenis. Mi papá dice que tomé una raqueta por primera vez cuando tenía tres años, pero creo que fue incluso antes. Hay una foto de Venus empujándome en un carrito en una cancha de tenis, y no podría haber tenido más de 18 meses. A diferencia de Venus, que siempre ha sido estoica y con clase, nunca he sido alguien que contenga sus emociones. Recuerdo haber aprendido a escribir mi alfabeto para el jardín de infantes y no hacerlo a la perfección y llorar toda la noche. Estaba tan enojado por eso. Borraba y reescribía esa A una y otra vez, y mi madre me dejaba quedarme despierto toda la noche mientras mis hermanas estaban en la cama. Ese siempre he sido yo. quiero ser grande Quiero ser perfecta. Sé que lo perfecto no existe, pero cualquiera que sea mi perfección, nunca quise parar hasta que lo hice bien.

Para mí, esa es la esencia de ser Serena: esperar lo mejor de mí misma y demostrar que la gente está equivocada. Hubo tantos partidos que gané porque algo me hizo enojar o alguien me descontó. Eso me impulsó. He construido una carrera canalizando la ira y la negatividad y convirtiéndola en algo bueno. Mi hermana Venus dijo una vez que cuando alguien dice que no puedes hacer algo, es porque no puede hacerlo. Pero lo hice. Y tú también puedes.

Si viste El rey Ricardo, entonces sabes que cuando era pequeño, no era muy bueno en el tenis. Estaba tan triste cuando no tuve todas las primeras oportunidades que tuvo Venus, pero eso me ayudó. Me hizo trabajar más duro, convirtiéndome en una luchadora salvaje. Viajaría a los torneos con Venus como su compañera de bateo, y si hubiera un espacio disponible, jugaría. La seguí por todo el mundo y la observé. Cuando ella perdió, entendí por qué, y me aseguré de no perder de la misma manera. Así es como comencé a ascender tan rápido en la clasificación, porque aprendí las lecciones de las derrotas de Venus en lugar de las mías de la manera más difícil. Era como si yo también estuviera jugando sus partidos. Soy una buena imitadora. Al crecer traté de copiar a Pete Sampras. Amaba a Monica Seles, y luego estudié a Monica Seles. Observé, escuché y luego ataqué. Pero si no hubiera estado a la sombra de Venus, nunca sería quien soy. Cuando alguien dijo que yo era solo la hermana pequeña, fue cuando realmente me emocioné.

Empecé a jugar al tenis con el objetivo de ganar el US Open. No pensé más allá de eso. Y luego seguí ganando. Recuerdo cuando pasé el conteo de grand slam de Martina Hingis. Luego el de Seles. Y luego empaté a Billie Jean King, quien es una gran inspiración para mí por cómo ha sido pionera en la igualdad de género en todos los deportes. Luego fue escalar la montaña Chris Evert-Martina Navratilova. Hay gente que dice que no soy la CABRA porque no superé el récord de Margaret Court de 24 títulos de Grand Slam, que logró antes de la “era abierta” que comenzó en 1968. Mentiría si dijera que no. No quiero ese récord. Obviamente lo hago. Pero día a día, realmente no estoy pensando en eso. Si estoy en una final de Grand Slam, entonces sí, estoy pensando en ese récord. Tal vez lo pensé demasiado, y eso no ayudó. La manera en que lo veo, Debería haber tenido más de 30 Grand Slams. Tuve mis oportunidades después de volver de dar a luz. Pasé de una cesárea a una segunda embolia pulmonar a una final de Grand Slam. Jugué mientras amamantaba. Jugué a través de la depresión posparto. Pero no llegué allí. Debería, podría, podría. No me presenté de la forma en que debería o podría haberlo hecho. Pero aparecí 23 veces, y eso está bien. En realidad es extraordinario. Pero en estos días, si tengo que elegir entre construir mi currículum de tenis y construir mi familia, elijo lo último. Pero aparecí 23 veces, y eso está bien. En realidad es extraordinario. Pero en estos días, si tengo que elegir entre construir mi currículum de tenis y construir mi familia, elijo lo último. Pero aparecí 23 veces, y eso está bien. En realidad es extraordinario. Pero en estos días, si tengo que elegir entre construir mi currículum de tenis y construir mi familia, elijo lo último.

Al principio de mi carrera, nunca pensé en tener hijos. Hubo momentos en los que me pregunté si alguna vez debería traer niños a este mundo, con todos sus problemas. Nunca me sentí tan segura o cómoda con bebés o niños, y pensé que si alguna vez tenía un bebé, tendría personas que lo cuidarían las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No voy a mentir, definitivamente tengo mucho apoyo. Pero también soy una madre increíblemente práctica. Mi marido te dirá que soy demasiado práctica. En cinco años, Olympia solo ha pasado un período de 24 horas lejos de mí. El año pasado, mientras me recuperaba de una lesión en el tendón de la corva, pude recogerla de la escuela cuatro o cinco días a la semana, y siempre esperaba ver su rostro iluminarse cuando salía del edificio y me veía esperando. allí para ella. El hecho es que nada es un sacrificio para mí cuando se trata de Olympia. Todo tiene sentido. Quiero enseñarle cómo atarse los zapatos, cómo leer, de dónde vienen los bebés y sobre Dios. Como mi mamá me enseñó. A medida que crece, es algo diferente cada mes. Últimamente ha estado viendo programas de repostería, que hacemos juntos. Ahora horneamos con Play-Doh, que es muy divertido. Le encanta este juego llamado The Floor Is Lava, en el que tienes que hacer todo lo posible para evitar tocar el suelo. Me encanta preparar mi gimnasio para el juego, organizar mis cajas de ejercicios y máquinas de pesas como una carrera de obstáculos. Lo que a ella le gusta, me gusta.

Creo que el tenis, en comparación, siempre se ha sentido como un sacrificio, aunque disfruté haciéndolo. Cuando eres más joven, ves a los niños divirtiéndose y quieres hacer esas cosas, pero sabes que tienes que estar en la cancha, esperando que algún día todo valga la pena. Mis padres me presionaron mucho. Hoy en día tantos padres dicen: “¡Deja que tus hijos hagan lo que quieran!” Bueno, eso no es lo que me llevó a donde estoy. No me rebelé de niña. Trabajé duro y seguí las reglas. Quiero presionar a Olympia, no en el tenis, sino en cualquier cosa que capte su interés. Pero no quiero presionar demasiado. Todavía estoy tratando de averiguar ese equilibrio.

En mi propia vida, el equilibrio ha ido cambiando lentamente hacia Serena Ventures. Siempre digo que soy una esponja: por la noche me acuesto y me estrujo para que al día siguiente pueda captar toda la información nueva que pueda. Todas las mañanas, estoy tan emocionada de bajar las escaleras a mi oficina y saltar a Zooms y comenzar a revisar las presentaciones de las empresas en las que estamos considerando invertir. Somos una empresa pequeña pero en crecimiento de seis personas repartidas entre Florida, donde vivo principalmente , Texas y California. Empecé a invertir hace nueve años y realmente me enamoré de la etapa inicial, ya sea financiación inicial, en la que se invierte solo en una idea, o inicial, en la que la idea ya se ha convertido en un producto. Escribí uno de los primeros cheques para MasterClass. Es uno de los 16 unicornios (compañías valoradas en más de mil millones de dólares) que Serena Ventures ha financiado. junto con Tonal, Impossible Foods, Noom y Esusu, por nombrar algunos. Este año recaudamos $111 millones de financiamiento externo, de bancos, particulares y oficinas familiares. El setenta y ocho por ciento de nuestra cartera son empresas iniciadas por mujeres y personas de color, porque eso es lo que somos. Por otro lado, mi esposo es blanco y es importante para mí incluir a todos. Serena Ventures ha sido un negocio exclusivamente femenino hasta hace poco, cuando trajimos a nuestro primer hombre: ¡una contratación diversa! y es importante para mí incluir a todos. Serena Ventures ha sido un negocio exclusivamente femenino hasta hace poco, cuando trajimos a nuestro primer hombre: ¡una contratación diversa! y es importante para mí incluir a todos. Serena Ventures ha sido un negocio exclusivamente femenino hasta hace poco, cuando trajimos a nuestro primer hombre: ¡una contratación diversa!

Hace unos años, estuve en una conferencia organizada por JPMorgan Chase, donde vi una charla entre Jamie Dimon y Caryn Seidman-Becker, directora ejecutiva de la empresa de seguridad Clear. Caryn explicó que menos del 2 por ciento de todo el dinero de VC se destinó a mujeres. Supuse que se había equivocado al hablar. Pensé, no hay forma de que el 98 por ciento de ese capital vaya a los hombres. Me acerqué a ella después, y ella lo confirmó. Entendí en ese momento que alguien que se parece a mí necesita comenzar a escribir los cheques grandes. A veces lo similar atrae a lo similar. Los hombres se escriben esos grandes cheques unos a otros, y para que podamos cambiar eso, más personas que se parecen a mí deben estar en esa posición, devolviéndose el dinero a sí mismos. Estoy muy agradecida con mujeres como Caryn, así como con Sheryl Sandberg y otras personas que me han asesorado.

En el último año, Alexis y yo hemos estado tratando de tener otro hijo, y recientemente obtuvimos información de mi médico que me tranquilizó y me hizo sentir que cuando estemos listos, podemos agregar a nuestra familia. Definitivamente no quiero volver a quedar embarazada como atleta. Necesito estar dos pies dentro o dos pies afuera.

Esta primavera, tenía ganas de volver a la cancha por primera vez en siete meses. Estaba hablando con Tiger Woods, que es un amigo, y le dije que necesitaba su consejo sobre mi carrera como tenista. Dije: “No sé qué hacer: creo que lo superé, pero tal vez no lo superé”. ¡Él es Tiger, y estaba convencido de que yo sería una bestia de la misma manera que él! Él dijo: “Serena, ¿qué pasa si solo le das dos semanas? No tienes que comprometerte con nada. Simplemente sales a la cancha todos los días durante dos semanas y lo das todo y ves qué sucede”. Dije: “Está bien, creo que puedo hacer eso”. Y no lo hice. Pero un mes después, lo intenté. Y se sintió mágico volver a levantar una raqueta. Luego pensé si jugar Wimbledon y el US Open después de eso.

Particularmente no me gusta pensar en mi legado. Me preguntan mucho al respecto y nunca sé exactamente qué decir. Pero me gustaría pensar que gracias a las oportunidades que se me brindan, las mujeres atletas sienten que pueden ser ellas mismas en la cancha. Pueden jugar con la agresión y levantar los puños. Pueden ser fuertes pero hermosos. Pueden usar lo que quieran y decir lo que quieran y patear traseros y estar orgullosos de todo. He cometido muchos errores en mi carrera. Los errores son experiencias de aprendizaje, y abrazo esos momentos. Estoy lejos de ser perfecto, pero también he recibido muchas críticas, y me gustaría pensar que pasé por momentos difíciles como tenista profesional para que la próxima generación pudiera tenerlo más fácil. Con los años, espero que la gente llegue a pensar en mí como un símbolo de algo más grande que el tenis. Admiro a Billie Jean porque trascendió su deporte. Me gustaría que para mí fuera: Serena es esto y ella es aquello y ella era una gran jugadora de tenis y ganó esos Slams.

Desafortunadamente no estaba lista para ganar Wimbledon este año. Y no sé si estaré lista para ganar Nueva York. Pero voy a intentarlo. Y los torneos previos serán divertidos. Sé que hay una fantasía de los fanáticos de que podría haber empatado a Margaret ese día en Londres, luego tal vez batir su récord en Nueva York, y luego en la ceremonia de entrega de trofeos decir: “¡Nos vemos!” Lo entiendo. Es una buena fantasía. Pero no estoy buscando un momento final ceremonial en la cancha. Soy terrible para las despedidas, lo peor del mundo. Pero sepa que le estoy más agradecido de lo que puedo expresar con palabras. Me has llevado a tantas victorias y tantos trofeos. Voy a extrañar esa versión de mí, esa chica que jugaba al tenis. Y te voy a extrañar.

Todos los títulos de Grand Slam de Serena Williams

Abierto de Australia: 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017

Roland Garros: 2002, 2013, 2015

Wimbledon: 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016

Abierto de los Estados Unidos: 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014.

Fuente: LB24 / TN.