Wanda Nara confirmó su divorcio

A partir del conflicto con una empleada uruguaya se filtraron audios que llegaron a “LAM” donde Ángel de Brito expuso una llamada de Wanda Nara con esa mujer, llamada Carmen, donde le confirma que está tramitando el divorcio de Mauro Icardi.

Hace unos días la doctora Ana Rosenfeld nos desmintió la separación de la pareja, pero ahora seguramente no pueda cambiar la verdad que surge de la propia Wanda, cuando dice que “no soporta más la situación” con el futbolista del PSG.

Desde octubre del 2021 cuando estalló el “wandagate” hasta ahora, Wanda e Icardi mostraron que eligieron sacar su relación adelante tras el episodio con China Suárez, exhibieron un viaje a la África profunda, pero a partir de unas semanas se sumaron muchas pautas de esta separación que parece encaminarse a ser definitiva.

Pepe Cibrián entre problemas de salud y juicios

Antes que nada queremos agradecer las disculpas de Pepe Cibrián. Está todo bien con quien, evidentemente, está pasando un muy mal momento porque como dice Mirtha Legrand, “cuando te ven mal, te maltratan” y Pepe deberá internarse por unos días, porque la situación emocional lo llevó a ciertos síntomas que deben ser controlados.

Más allá de los hechos conocidos con relación a Nahuel Lodi, Pepe sufrió varios ataques simultáneos en redes y se difundieron supuestas denuncias que lo llevaron a consultar a sus abogados e iniciar acciones legales.

“Están sucediendo hechos aberrantes y voy a ir a juicio, no voy a parar porque es muy terrible” nos explicó Pepe y agregó “el sábado voy a hacer un video en mi Instagram. Es muy duro lo que estoy pasando, estoy mal de salud, hoy tenía ensayo en Córdoba, pero no estaba bien, me quedé en la cama en mi cuarto, me van a tener que internar y hacerme dos días de chequeos y estoy asustado, ya pasé cosas muy serias y empiezo a pensar cosas horribles”.

No queremos contar más. Sólo desearle lo mejor a Pepe, que se reponga rápidamente y pueda avanzar en paz con sus temas privados y que tenga la mejor asistencia legal contra lo que él considera injurias y calumnias y le están haciendo mucho daño.

