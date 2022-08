La confesión de Rocío Marengo que dejó a todos asombrados

Rocío Marengo es una de las artistas más famosas del medio y eso es debido a su tremenda participación en diferentes espectáculos. Uno de los más resaltantes es donde tiene el formato de reality. Aparte de los que formó en más de una oportunidad cuando la apodaron “la reina de los realities”. Algunos de los más conocidos que integró se encuentran. “Showmatcha La Academia”, “MasterChef Celebrity”, entre otros.

No solo se destaca por el trabajo que lleva por varios años en Argentina sino también en Chile. En el país vecino Rocío Marengo ha dejado en claro que es una mujer talentosa y con su personalidad tan particular, se ganó el cariño de todo el público. Tanto así, que en sus redes sociales se ve todo el tiempo, debido a que cuando está de este lado de la cordillera, sus usuarios pasan el tiempo enviándole mensajes para saber de su regreso.

Y es que desde hace un tiempo, la modelo argentina enseña por medio del mundo virtual lo ocupada que está y lo largos que son sus días debido a sus compromisos. Es preciso destacar que no está aquí sino en Chile. Por lo que es habitual ver que varias de sus postales y videos son en compañía de figuras muy famosas en el referido lugar.

En las últimas horas, desde las historias, Rocío Marengo dejó en evidencia que estaba un poco cansada de tanto trabajar y se sinceró con los usuarios virtuales. Se sabe que los seguidores de la ex de Eduardo Fort están muy pendiente de ella, y mediante juegos de preguntas y respuestas, le consultan diferentes cuestiones de su vida personal y profesional, por lo que la artista no dudó en revelar su gran secreto.

“Estoy agotada, todo el día trabajando. Quiero llorar y reírme a la vez”, frase que sin duda, generó preocupación a sus internautas pero que todos sabemos que Rocío ama lo que hace y que todo sacrificio tiene buenos resultados y ella los ha obtenido al tener millones de personas que la adoran de todas las edades y del mundo entero.

De fondo se podía escuchar como el resto del equipo debatía sobre algunas cuestiones relacionadas con el mundo de la cocina, por lo cual la mediática no podía parar de reír, ya que no lograban desconectarse de sus laborales. De momento, Rocío Marengo no ha detallado cuándo regresará a su país natal. Lo cierto es que esta artista es una apasionada de su profesión y todo el tiempo ha destacado que le fascina hacer cosas nuevas y seguir sumando experiencias a su trayectoria artística.

Fuente: Voces Críticas