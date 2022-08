Todo sobre el enfrentamiento entre Claudia Villafañe y Verónica Ojeda

En este martes llega una nueva entrega de la periodista Laura Ubfal en La Brújula 24.

Como siempre, todo lo que necesitas saber sobre el mundo del espectáculo lo encontrás en el programa “Vive cada día”.

Claudia vs Ojeda, todo mal con los herederos de Diego

Acusada de ocultar cosas, como de firmar un contrato para una marca de vinos “Maradona” y de favorecer solamente a sus hijas, Dalma y Gianinna por Verónica Ojeda; Claudia Villafañe decidió salir a hablar en “Argenzuela” y se enfrentó a la madre de Dieguito Fernando a quien llamó “la madre Teresa de Calcuta”.

“Los negocios me llegan a mí y yo se los paso a los abogados”, dijo Claudia y agregó “ustedes no viajan a Italia ahora?, si decís cosas falsas vas a tener que comprobarlo”

“Me cansa de que sean tan hipócritas, de que sean las buenas, de la máscara que ponen en la tele y no digan lo que son, me recontraacuerdo de todo, de cuando te pusiste bigotes burlándome de mi con tus hijas”, le dijo Ojeda.

“Dijimos que no íbamos a hablar del pasado, si es por eso vos truchaste fotos”, le manifestó Claudia.

Verónica Ojeda estaba ofendida con Dalma quien se refirió a su hijo como “el nene” y no lo reconoce como su hermano y no le contestó su felicitación por el nacimiento de su hija Azul. Si bien Dalma dijo en “LAM” que no lo hizo porque tuvo que transfundirse sangre tras el nacimiento de su hija, Ojeda sostuvo que nunca le contestó a su hermano.

Claudia dijo que no cobró un peso para ir a Arabia Saudita y Verónica sostiene que hubo 80000 dólares como retribución por ese viaje. Esta todo mal entre los herederos y Ojeda sostuvo que están contra el administrador de la sucesión, el doctor Baglietto, y “Jana, Diego Jr y Dieguito ahora son uno”.

Juana Viale, Marcela Tinayre y Ambar, a pleno verano

Unas en el verano europeo y la otra en Miami, madre, hija y nieta disfrutan del buen clima y el descanso. Juana Viale, según se supo, estaba en las Islas Baleares a la espera de la definición de su hermano, titular de Story Lab, para volver a la televisión que, hasta ahora, sería en el mes de setiembre con los almuerzos de los domingos.

Su hija Ambar de Benedictis, de 19 años, estuvo estudiando en la escuela de artes de la Sorbona, en Paris y en los últimos días cambió su look con flequillo que la favorece.

Mientras tanto, Marcela Tinayre dejó su programa “Las Rubias”, en manos de Diego Ramos y partió hacia Miami, de vacaciones.

Con info de Laubfal.com