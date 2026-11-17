A nueve años de la desaparición del submarino ARA San Juan, el Gobierno nacional recordó a los 44 tripulantes que perdieron la vida durante una misión de patrullaje en aguas del Atlántico Sur. La conmemoración tuvo lugar el domingo 15 de noviembre, fecha establecida oficialmente para homenajear a las víctimas de una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Armada Argentina.

A través de un mensaje difundido por la Casa Rosada, el Ejecutivo destacó la valentía, la vocación de servicio y el compromiso de los 43 hombres y la única mujer que integraban la tripulación.

“A nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, rendimos homenaje a sus 44 tripulantes, quienes entregaron su vida en cumplimiento del deber y al servicio de la Patria”, expresó el Gobierno nacional.

El comunicado también manifestó su acompañamiento a los familiares de las víctimas y reafirmó el compromiso de mantener viva su memoria.

Qué ocurrió con el submarino ARA San Juan

El ARA San Juan había partido el 8 de noviembre de 2017 desde la Base Naval Ushuaia con destino a Mar del Plata, donde tenía su apostadero habitual.

La embarcación realizaba una misión de vigilancia y patrullaje en el Atlántico Sur cuando, el 15 de noviembre, se perdió todo contacto mientras navegaba a la altura del Golfo San Jorge, en medio de condiciones meteorológicas adversas.

Antes de la interrupción de las comunicaciones, el jefe de operaciones del submarino había informado sobre un principio de incendio en el tanque de baterías número 3, una situación que evidenciaba una emergencia a bordo.

A nueve años del hundimiento del submarino ARA San Juan, rendimos homenaje a sus 44 tripulantes, quienes entregaron su vida en cumplimiento del deber y al servicio de la Patria. Acompañamos a sus familias y seres queridos y honramos su valentía, vocación de servicio y compromiso con la Nación, que permanecerán para siempre en la memoria de todos los argentinos. Honor y gloria a los 44 héroes del ARA San Juan. — Casa Rosada (@CasaRosada) November 15, 2026

La desaparición desencadenó un intenso operativo de búsqueda que contó con la participación de equipos especializados y cooperación internacional.

Los restos del submarino fueron finalmente localizados el 17 de noviembre de 2018, exactamente un año y dos días después de su desaparición.

El hallazgo se produjo a unos 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia, a más de 900 metros de profundidad, en una zona cercana al punto desde donde se había establecido la última comunicación.

La embarcación fue encontrada por el buque Seabed Constructor, de la empresa Ocean Infinity, que había desplegado un equipo de 40 especialistas para las tareas de rastreo submarino.

Un homenaje a los 44 tripulantes

Entre las víctimas se encontraba la teniente de navío Eliana Krawczyk, quien se convirtió en la primera mujer submarinista de América Latina y era la única integrante femenina de la tripulación.

El 15 de noviembre fue establecido como el Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del Submarino ARA San Juan mediante la Ley 27.758, promulgada el 17 de octubre de 2024.

La normativa busca preservar el recuerdo de los tripulantes y promover actividades de difusión y concientización sobre la importancia de la vigilancia del Atlántico Sur y la defensa de la soberanía marítima argentina.

En su mensaje conmemorativo, la Casa Rosada destacó que el legado de los 44 marinos permanece como un símbolo de entrega y compromiso con el país.

A nueve años de la tragedia, el recuerdo de los tripulantes del ARA San Juan continúa presente en la memoria colectiva de los argentinos, especialmente entre sus familiares y seres queridos.