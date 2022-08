Canapino y el bahiense Di Meglio, durísimos con la final de la Clase 3

Solo 18 palabras le alcanzaron a Agustín Canapino para brindar su opinión sobre el final de la Clase 3 del Turismo Nacional en el circuito santiagueño de Termas de Río Hondo. En el epílogo de esta competencia Leonel Pernía y Facundo Chapur, que luchaban por la victoria, levantaron en la última curva para no ganar con el fin de evitar cargar más kilos de lastre.

El múltiple campeón argentino, uno de los pilotos más galardonados de la actualidad, aprovechó sus redes sociales para dejar en claro su postura sobre la penalización con kilos y sus consecuencias.

“¡Qué vergüenza…! Un papelón”, definió Canapino en Twitter. “Una nueva demostración que los kilos son el peor cáncer del automovilismo. Qué triste”, se lamentó el arrecifeño, que sufre en carne propia con el lastre en el TC2000 y el Turismo Carretera.

Pernía y Chapur pelearon por el triunfo durante las últimas vueltas de la prueba, pero en la última curva levantaron para evitar llegar primero a la meta. En definitiva, el triunfo quedó para Sebastián Gómez, que venía tercero y superó a ambos tras cortar la variante.

El motivo de la estrategia de Pernía y Chapur, que ellos mismo confesaron después de la carrera, fue evitar cargar por el resto de la temporada 45 kilos, peso que desde este año deben llevar aquellos que ganen dos carreras como hubiese sido el caso de ambos.

La de Canapino no fue la única reacción contra lo sucedido en la pista santiagueña. El preparador Rodofo Di Meglio, también a través de sus redes, fue muy claro al respecto.

“¿Algún día habrá algún cráneo que deje ganar al que labura?”, se preguntó. “Si gana 12 de 12 hay que ir a felicitarlo… No a castigarlo. Y no me vengan con que el espectáculo o el público. ¡Zaraza.! Busquen el pasado que enseña. No crean que todo lo ‘new’ es bueno”, sostuvo.

Fuente: LB24 / Automundo.