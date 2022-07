“Tengo buena imagen de Massa, ojalá le vaya bien”

El intendente Héctor Gay habló sobre la designación de Sergio Massa en las últimas horas, quien estará a cargo de un nuevo “superministerio” que unificará el de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo además las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito.

“En principio todo cambio genera expectativas porque estábamos en un pésimo momento y virtualmente el país está paralizado. No solo por los guarismos sino porque hay gente que no compra y que no vende y, en nuestro caso, licitaciones que no se dan”, dijo Gay en LA BRÚJULA 24.

Luego continuó “en un segundo punto, me parece interesante ver cómo esta decisión va para adelante en lo económico y en lo político. Es la primera vez en la historia argentina que el presidente va a ser el número tres en el esquema, es inédito en la historia”.

“El gobierno gasta la bala de plata en su peor momento y veremos cómo reacciona. Es un papelón haber designado a Silvina Batakis, mandarla con la confianza a Estados Unidos y cuando bajó del avión se enteró por los diarios que ya no era más ministra. Es muy difícil de digerir desde el punto de vista internacional”, indicó en diálogo con el programa Bahía Hoy.

Mientras que Gay también opinó sobre Sergio Massa. “Tengo buena relación. Es un político hábil, aunque no lo tengo tanto manejando la economía. Tuve unas reuniones por temas de gestión, como los terrenos ferroviarios y el tema del transporte con subsidios y demás lo manejamos con la gente de Massa. Tengo buena relación y buena imagen como habilidoso político, y ojalá le vaya bien porque se pone al frente de un barco que está a la deriva y estamos todos en él”.

Por último sentenció que “estamos en una situación límite en donde hay mucha gente sufriendo y no podemos decir ojalá le vaya mal para aprovecharlo electoralmente, pero no podemos agregar más leña al fuego”.