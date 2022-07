La columna de la Ubfal: adelantan la segunda temporada de El Hotel de los Famosos

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, hizo un pormenorizado análisis de las noticias salientes de los famosos, el día después de un miércoles donde el prime-time se vio afectado en sus números porque la gente eligió por salir a celebrar el Día del Amigo, siendo La Voz Argentina lo más visto con solo 13,6 puntos, una tendencia que se repitió en el resto de los programas.

La síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Chino Leunis, Pampita y la producción de BoxFish están felices, como quienes alquilan la mansión de Cañuelas; porque podemos confirmar en exclusiva en laubfal.com que en octubre se comenzará a grabar la segunda emisión de El Hotel de los Famosos. ElTrece se vio muy favorecido por el desarrollo y rating sostenido de la primera temporada del reality y va por otra, para ponerla frente a frente contra Gran Hermano 2022 que se verá por Telefe conducido por Santiago del Moro. Finalmente, camino al mes más dificil del año, el del Mundial de Qatar, los dos canales lideres competirán con formatos parecidos en el prime time, con Galas, extras y debates. Más allá de la lista de nombres que circularon, tanto el canal como la productora priorizan los conductores, ya asegurados y el reality en sí, antes que sus participantes, ya que como quedó demostrado en la primera edición, que se conozcan públicamente poco (la mayoría) no es mella para el éxito. BoxFish seguirá con la fórmula ya probada tanto en MasterChef Celebrity como en el propio Hotel, convocando la mezcla más perfecta posible de actores, influencers, deportistas y participantes de distintas edades, para ponerle todo tipo de condimentos al juego. Según comentamos en Gossip, la madre de Locho, Mónica, sería una participante perfecta, pero habrá que ver si tiene interés en sumarse al show televisivo y también se habló del Burrito Ortega y de Camila Homs y Charlotte Caniggia, ambas con cachets muy altos y lejos de tener intenciones de encerrarse en Cañuelas”.

“Se vienen encontrando hace tiempo en cenas frecuentes y no podía ser menos la noche del Día del Amigo. Coincidieron en Buenos Aires y se reunieron, Adrián Suar, Benjamín Vicuña, Joaquín Furriel, Gastón Portal y Lucas Langelotti, con la mejor de las ondas. Suar está a full con sus exitosas funciones de Inmaduros en El Nacional, con toda la expectativa puesta en las grabaciones de ATAV 2 y esperando la mirada de los críticos el próximo 28 sobre su nuevo filme, 30 días con mi ex en el que debuta como director, además de ser su protagonista. Furriel se prepara para pasar el mes que viene filmando con China Suarez en Uruguay, una pelí para Star Plus (Disney), mientras sigue en el teatro haciendo Ella en mi cabeza y graba El Reino en su segunda temporada, con incorporaciones como la de Julieta Cardinali. Y el que no le va en saga es Benjamín Vicuña, que terminó dos películas: Miénteme con Flor Peña y Papá el rescate dirigido por Marcos Carnevale, grabó la segunda temporada de Limbo y estrenará el 12 de agosto El método Gronholm con Laurita Fernandez y Rafa Ferro, en la sala que deja justamente Furriel. Gastón Portal dirige y produce y Lucas se dedica al mundo de las joyas y al menos hasta hace un tiempo era la pareja de Sole Fandiño”.

“¿Tiene o no derecho? ¿Debió o no exponer el tema? Estos son los puntos a discutir desde que hace unas horas Mica Viciconte subió un texto en su Instagram pidiéndole a Nicole Neumann que cuide a su hija y la ayude, en lugar de reírse de ella. Una grave acusación que seguramente fue tema de conversación entre Mica y su pareja, Fabian Cubero, a partir de las imágenes de un video que subió Nicole donde se ve a su hija menor, Sienna, luchando por no caerse en un sitio peligroso, con gran altura de nieve, en sus vacaciones de invierno, mientras se escucha a su madre que en lugar de ayudarla, se ríe de la situación. Fabián Cubero no quiso entrar en la polémica entre su ex mujer y su mujer actual, pero le dio una nota a Intrusos”.