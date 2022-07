De Pablo: “Los resultados de la medidas de Batakis no se ven de un día para otro”

Al gobierno le toca trabajar dentro de un “contexto de debilidad política” en el que los resultados de las primeras medidas anunciadas por la ministra de Economía Silvina Batakis “no se verán de un día para otro”, aseguró el economista Juan Carlos De Pablo, en el programa Nunca es Tarde.

“Cuando algún colega dice que necesitamos un shock de confianza… ¡chocolate por la noticia! ¿De qué estas hablando? Un gobierno no recupera la credibilidad por más méritos que haga de acá a diciembre de 2023, tenés que trabajar en este contexto de debilidad política”, señaló.

Agregó De Pablo que “desde el punto de vista de la política económica práctica, Batakis me parece mejor que (Martín) Guzmán, que no voy a decir era un teórico, pero un tipo general, una cosa por el estilo. A Batakis le toca bailar con la más fea, cuando dice congelo las vacantes, las partidas presupuestarias, esos resultados no se ven de la noche a la mañana”.

El economista señaló que hay que esperar por los resultados de las decisiones que va tomando la nueva ministra y puntualizó que es “un contexto político complacadísimo, pero no está haciendo el tipo de barbaridades de congelamos los precios, meter presos a supermercadistas. Tiene una realidad en un ambiente político debilitado”.

De Pablo también se refirió al tema de la inflación y dijo que es clave ver por qué se esta generando constantemente emisión monetaria. “Ponete a ver por qué estás emitiendo a ver si podes dejar de emitir. Tenés que entender la lógica económica dentro del contexto del partido político que la esta liderando”, agregó.

En ese sentido apuntó que “si bajás los subsidios (como lo esperan hacer con la segmentación de tarifas) vas a emitir menos. Es como si en tu casas tenés 10 pesos y alguien que tenía pensado salir a comprar caramelos no sale”.