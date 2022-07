Toda la verdad sobre el viaje de la China Suárez y un estreno

Llega una nueva entrega de la periodista Laura Ubfal en el aire de LA BRÚJULA 24. Porque como siempre, todo sobre el mundo del espectáculo lo encontrás en un solo lugar.

Todo lo nuevo de “Gran Hermano 2022”

Sigue creciendo la expectativa por la nueva edición del “padre de los realitys” que desde octubre se estará viendo por la pantalla de Telefe y durante las 24 horas por Pluto TV, a diez años de su última versión argentina.

El ritmo de entrevistas es de 100 castings por día para encontrar a los 16/18 participantes de la nueva casa de “Gran Hermano” que se está construyendo en Martínez y que además de ser impresionante, tendrá esta vez un “campo de juegos” y su gran pileta de natación.

Como se sabe, del Moro será el conductor oficial del formato en su edición 2022/2023 que cruzará el Mundial y las fiestas de fin de año y que esta vez sorprenderá con “hermanitos” de distintas edades y al parecer, Santi también conducirá el debate.

“Gran Hermano” estará en la tele con distintos contenidos los siete días de la semana, en ediciones, debate y Gala, y por estos tiempos se está terminando de definir quién estará fuera de la Casa acompañando a los que vayan entrando y saliendo del juego y haciendo ediciones extra.

Dentro de unos días habrá una reunión encabezada por las autoridades de Telefe para presentar el nuevo “Gran Hermano” a sponsors y anunciantes y hay un enorme equipo técnico y de producción al servicio de este megaproyecto televisivo que tendrá, claro, una gran fuerza también en lo digital.

La verdad sobre el viaje de China Suárez y un estreno

China Suarez se va a Uruguay Eso es cierto. Será durante todo el mes de agosto, pero el motivo no es porque se va a vivir a ese país, donde supo pasar lindas temporadas en Carmelo.

China se instalará en el país oriental porque sigue con su compromiso laboral con Disney, empresa que la tiene contratada y con la que en este jueves presentará en su pantalla de Star Plus su nuevo tema, “Lo que dicen de mí”.

Durante agosto la actriz estará filmando en Uruguay una nueva producción cinematográfica para la plataforma de Star Plus, para la que ya estrenó “Terapia alternativa” y en la que dio su nota exclusiva charlando con Alejandro Fantino.

China no se va del país para siempre. Sólo se va por un mes a filmar al Uruguay, como pasa con tantas producciones que se están haciendo allí, desde “Iosi, el espía arrepentido” con Natalia Oreiro y gran elenco a “Un crimen argentino”, el filme que todavía no se estrenó con Nico Francella y Matias Mayer.

Este jueves @chinasuarez y #Loquedicendemi

"Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía” pic.twitter.com/52tBz1iBbs — Laura Ubfal (@laubfal) July 13, 2022

Lo que dicen de mí

En cuanto al lanzamiento de su primer tema solista, hace un tiempo ya se había filtrado en “LAM” parte de la letra de esta canción y el video se verá en premiere exclusiva también por la plataforma de Disney en este jueves.

“Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era. Y por eso estoy acá, es mi única manera, la verdadera. Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía”, decía la letra de la canción que se filtró. Mañana se conocerá todo el tema.

