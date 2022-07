TC: “Todino está apto para pelear el título”, dijo el dueño del equipo donde corre el riverense

Germán Todino y el Maquin Parts Racing siempre habían tenido la intención de trabajar juntos en el Turismo Carretera. El piloto de Rivera veía al team de Venado Tuerto como “un equipazo”. A su vez, Horacio Soljan, titular de la escuadra, lo consideraba un piloto con un “talento innato”. Sus destinos se unieron en mayo del 2021. Y desde entonces, Todino pudo mostrar su mejor versión.

Bajo el ala del Maquin Parts Racing, Todino logró dos victorias en la “máxima”: la primera en el Gran Premio Coronación de San Juan 2021, y la segunda hace apenas unas semanas atrás por la 7ª fecha del calendario en el autódromo de Concordia.

Este último triunfo fue el corolario de su gran momento en la categoría. Donde cosechó un total de 4 podios en 7 carreras, llegó a liderar el certamen y ahora, desde el 3º puesto, asoma como el gran candidato que tiene Torino.

Horacio Soljan brindó su la visión particular sobre una de las joyas más preciadas del equipo santafesino. “Germán tiene un talento enorme. Es muy joven y tiene muchos años para destacarse. Si ves las maniobras que hace, son las de un experimentado. Persigue a un auto casi rozándolo en todo el circuito, lo mismo con las maniobras defensivas. La velocidad es innata en él”, destacó.

A diferencia de otros pilotos profesionales, Todino no se dedica 100% al automovilismo ya que durante la semana reparte gran parte de su tiempo en la empresa familiar dedicada al campo. “A veces lo llamo para hablar y está en la cosechadora o con un camión tolva. Me saco el sombrero porque sin estar todo el día dedicado a ser piloto, cuando se sube al auto esa diferencia con aquel que sí se dedica full time no la notás”, aseguró el titular del team.

Soljan agregó que “quizás le falten aprender cositas que tienen otros pilotos con 10 años de experiencia. Como poner a punto el auto y pulirlo para que el domingo sea más competitivo. Pero cuando le damos la herramienta necesaria para que él pueda desplegar su talento, es letal”.

“Todino es un pibe súper humilde en su forma de ser, de perfil bajo. No le gusta mucho el contacto con los medios y las redes sociales, pero cuando está en el autódromo se brinda con toda la gente que lo viene a saludar al box. Es uno de los últimos en irse porque atiende a todo el mundo”.

Por último, Soljan destacó que “Germán es un chico con mucho futuro, muy talentoso. Los 4 autos del equipo están funcionando muy bien pero tal vez Germán esté plasmando en los resultados el potencial que tienen los 4 Torino del equipo. No tengo dudas que está apto para ganar carreras y pelear el campeonato, no le tiembla el pulso a la hora de acelerar o hacer una maniobra. Ojalá se quede mucho tiempo con nosotros”.

Fuente: LB24 / SoloTC.