La columna de la Ubfal: Denise pasa de Telefé al 9 para jugar en familia

“Estuvo reemplazando a Florencia Peña en las mañanas de Telefe y quedó liberada cuando llegó finalmente Georgina Barbarossa y ahora Denise Dumas volverá la tele pero por las tardes, para reemplazar el horario que hasta ahora conducía su amigo, José María Listorti en Canal 9. Con producción del Canal, Denise hará un nuevo ciclo de entretenimientos, un family game donde competirán varias familias por una vivienda por mes, que tendrá un valor de $ 10 millones de pesos. Una firma muy importante y conocida en el rubro permitirá producir el nuevo show televisivo, donde la idea no es sólo jugar, sino también conocer la historia de vida de cada familia, para que el programa crezca más allá del entretenimiento, hacia el campo de la emoción y la empatía social. Será un nuevo desafío para Denise y confían en ella para llevar adelante este nuevo formato que debutara en las tardes del 9 el 18 o el 25 de julio, según se terminen de cerrar los detalles de escenografía y producción. Mientras tanto se verán programas repetidos de Super Super, el ciclo que termina con Listorti, quien así quedó desvinculado después de 30 años, de la tutela televisiva de Marcelo Tinelli”.

“Telefe quería debutar en setiembre con Gran Hermano 2022 y parece que lo podrá conseguir. Ya hay más de 100.000 inscriptos virtuales para el casting del nuevo reality y dentro de unos días se harán los castings presenciales, multitudinarios, en distintas ciudades como Córdoba y Mendoza. Como se sabe, la convocatoria se abrió a gente de 18 a 101 años y habrá que ver cuál va a ser la elección de los hasta ahora, 16 participantes finales del juego. Podemos adelantar en primicia que si todo cierra, tanto en la construcción y puesta a punto de la casa que Seijas levantó en los estudios Pampa, de Martínez, como en el casting; Telefe querría debutar con “Gran Hermano 2022” el próximo lunes 5 de setiembre, incluyendo los resumenes diarios, la Gala semanal y el debate. El gran conductor del formato será, como lo contamos hace meses, Santiago del Moro y todas son expectativas para este regreso después de 10 años del padre de los realitys a una pantalla tan caliente como la de Telefe”.

“Luego de hacer Rebelde, Franco Masini fue convocado junto a una de las protagonistas de Elite, Georgina Amorós (Cayetana) para protagonizar una historia de amor y amistad en tono de comedia romántica. En un elenco que completan Carlos González, Blanca Martínez, Albert Salazar, Roser Vilajosana y Kyle Scudder, estarán juntos en Todas las veces que nos enamoramos, para Netflix, producida por la empresa de Carlos Montero, creador de Elite. Transcurre el año 2003, Irene (Amorós) estudia cine y conoce a Julio (Masini) que sería el protagonista perfecto para su cortometraje y, por qué negarlo, para su vida. Pero el destino siempre tiene otros planes. Y aunque van a estar en la vida del otro nunca será como ellos imaginan. Un continuo encuentro y desencuentro hasta que sus caminos se vuelvan a juntar en el presente. ¿Se enamorarán de nuevo? ¿O es que acaso lo suyo sigue siendo una historia de película que no encaja en la realidad? Todas las veces que nos enamoramos es un canto al amor, al que duele y al que sana; a la amistad, esa que se convierte en tu familia; y a los sueños, aunque no se cumplan o no de la manera en que esperabas”.