Una familia no puede salir de su casa porque un perro los ataca

Dora y su hija están pasando por una situación estresante. Desde hace un día no pueden salir de su casa porque en la vereda hay un perro que las ataca.

El animal pertenecía a un hombre que falleció tras un incendio hace una semana en la primera cuadra de calle 1° de Mayo, estaba atado en el lugar, pero se soltó y ahora atemoriza a todos los vecinos.

“Desde el jueves a la tarde que quisimos salir y el perro estaba dando vueltas. Incluso un día mordió a mi hija y ahora está dando vueltas, no nos deja salir. Yo estoy con mi hija de 16 años que no pudo ir al colegio porque está el perro”, dijo la mujer en diálogo con LA BRÚJULA 24.

Luego agregó que “es un perro malísimo, no sé qué raza es pero es de color negro. Estaba atado pero se desató porque tiene la cadena colgando. Cuando abrimos la puerta se nos viene encima y nos empuja el portón. Se ve que tiene hambre”, sostuvo en Bahía Hoy.

“Ayer vino un patrullero y nos dijeron que no pueden hacer nada, que tiene que venir zoonosis. Llamé a la mañana y nos dijeron que iban a venir pero aún no. Ni siquiera pude ir a trabajar, no puedo salir”, cerró.