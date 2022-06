Tini pasó un incómodo momento en el cumpleaños de Messi

El fin de semana pasado, Rodrigo y Tini se tomaron un avión privado desde Miami a España para ser parte del festejo de cumpleaños de Lio Messi que llegó a los 35.

La fiesta fue en la casa que la familia de la Pulga tiene en Barcelona. Los invitados fueron todos los amigos del jugador: muchos jugadores de fútbol tanto de la selección como del Barcelona y el PSG, club en el que actualmente milita, pero Tini no se sintió muy cómoda en la celebración. Al parecer Roccuzzo y sus amigas no la incluyeron. La cantante no bailó con ellas y la mantuvieron al margen.

Eso al menos se puede ver en el video de Agustina Gandolfo, la novia de Lautaro Martínez, que compartió en su Instagram: allí están todas juntas y por detrás Tini con De Paul charlando con la mujer de Luis Suárez.

Fuente: A24