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Pese al golazo de Messi, Inter Miami igualó con Nashville
Con un tanto del rosarino, las Garzas igualaron por 2-2 a los Coyotes y no pudieron acortarle distancia al líder de la Conferencia Este.
Era uno de los momentos más importantes de la temporada para Inter Miami. Y eso, a Lionel Messi, le da un plus. Pero a pesar de participar del primer gol y de meter un bombazo que le daba un triunfo vital a Las Garzas, al 10 le quedó sabor a poco. Porque además de no tener suerte (pegó dos tiros en los palos), su equipo le ganaba al líder Nashville y le descontaba puntos en la pelea por la cima de la Conferencia Este, pero, en tiempo de descuento, la visita se lo empató 2 a 2 y le ahogó el festejo.
Como no podía ser de otra manera, el bombazo de Leo, después del gol inicial de Sam Surridge y el empate de Baker-Whiting en contra (tras un centro del 10), llegó luego deuna combinación con Rodrigo De Paul: tras una pared entre ambos, abrió el pie y, desde afuera del área, la puso al lado del palo derecho del arquero Schwake. Inatajable. Fue un gol que amplió sus fantásticos números: el 928 de su carrera, el 99 con Inter Miami y el 19 en esta temporada, que lo convirtió en el máximo goleador en soledad.
Claramente el tanto no fue cuestión de casualidad. Leo ya había avisado con dos chances concretas: un tiro desde afuera que tapó el arquero y otro al travesaño luego de una gran jugada individual dentro del área. ¿Más? Sí, claro. Tras su 2-1 , pegó otro disparo en el palo tras una combinación con Suárez y tuvo una clarísima que le sacaron en la línea.
Si bien la fortuna no parecía estar a su lado, Inter mantenía la ventaja. Los cambios (incluyendo el estreno del ex River Matías Galarza Fonda) le daban aire y parecía que podía cerrar el partido. Hasta que, sobre el final, Surridge aprovechó un rebote y metió el 2-2 definitivo. Cayó como baldazo de agua fría. Así y todo, Inter hasta lo pudo ganar con un tiro de RDP que volvió a pegar en el palo. Claramente no era el día.
Inter y Leo lo merecieron. Fue un gran partido del 10 y, en líneas generales, de todo el equipo, algo que no venía sucediendo en los últimos encuentros. Pero el sabor es como si fuera una derrota. No es para menos: Nashville sigue estando nueve puntos arriba en la Conferencia Este y, a falta de nueve fechas para que finalice la MLS, el panorama para alcanzarlo es cada vez más complejo.
Fuente: Olé
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