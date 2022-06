“Es todo muy raro”, aseguró el jefe de Prefectura sobre la “lancha fantasma”

Continúa la investigación sobre la misteriosa aparición de una “lancha fantasma” que apareció frente a la costa de Ingeniero White.

Al respecto, el prefecto principal Gustavo Albornoz, Jefe de Prefectura Bahía Blanca, indicó que “apareció el lunes a la noche. Identificaron un objeto flotando y se trataba de un semirrígido y sin nadie a bordo. Tenía chalecos, bengalas y artículos de pesca pero sin nadie a bordo. Estaba flotando en la ría a la altura de la bolla 31, a mil metros más o menos”.

Luego indicó en diálogo con LA BRÚJULA 24 que “se mantuvo contacto con los clubes náuticos y las empresas portuarias, pero todo el mundo desconoce sobre esa lancha. Nadie la conocía como una lancha habitual de la zona. Se hizo un despliegue muy importante de la Prefectura, por medios terrestres, por mar y aire, y no se encontró nada”.

“Constatamos que la lancha pertenece a una persona que es de origen paraguayo y que tiene domicilio en Florencio Varela, y que la compró en San Antonio. Recién ayer a la noche tomamos contacto con el padre del dueño de la lancha, y él nos dijo que hace más de diez años que no tiene contacto con el hijo y que no sabe nada. Estamos abiertos a todas las hipótesis”, destacó Albornoz en Bahía Hoy.

Por otro lado, dijo que cuando aparece una lancha así “no se descarta ninguna hipótesis. Queremos encontrar al dueño de la lancha para que nos explique lo que pasó. Vamos a continuar con los patrullajes para ver si surge algo más”.

Posteriormente ante la consulta sobre por qué el dueño de la lancha puso ese domicilio si no tenía trato con el padre, sostuvo que “todo es llamativo y por eso no se descarta nada, estamos viendo el expediente para ver todo lo que hay. Por el momento no tenemos por qué no creerle al padre”.

Por último, dijo que la lancha seguramente “desde San Antonio a Bahía creemos que no llegó por agua. Se puede usar para pasear o pescar. Funciona todo, tiene el motor colocado y no encontramos ni manchas hemáticas ni droga. Es todo muy raro”, cerró.