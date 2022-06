“Vayan a trabajar”: el desesperado grito del abuelo a los ladrones

Osvaldo Gallorini aún está indignado por la traumática situación vivida en el atardecer del martes en el barrio Bella Vista, más precisamente en Garay al 700, cuando fue sorprendido por dos delincuentes que lo ataron y le robaron varias de sus pertenencias.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, el anciano de 80 años confirmó que es la segunda vez que es víctima de un hecho similar en los últimos 20 días: Estoy viendo qué me robaron, se llevaron algo de ropa, 2300 pesos y un reloj”.

“Es la segunda vez que me asaltan en menos de tres semanas, no creo que sean los mismos los autores del robo. Creo que fueron personas que conocen mis movimientos, tienen más de 30 años y para mi han saltado el paredón.

Además, sostuvo que “me ataron las manos a la cama con unos precintos, los pies con un cinto y me pusieron una toalla en la cara para que no mire. Actuaron con la cara cubierta con pañuelos y trapos”.

“Me exigían que les dé los dólares, yo los puteaba, les decía ‘hijos de puta’ que vayan a trabajar. No me pegaron, pero soy jubilado y me redujeron rápidamente, por eso no los pude enfrentar. Tal vez tenían mal el dato”, añadió el hombre.

Por último, aclaró que “los doctores me revisaron, estoy bien. Hice fuerza con las manos hasta que los precintos se cortaron. Me exigieron que cuando se vayan, espere cinco minutos para liberarme. No llegué a ver si estaban armados, revolvieron toda mi casa”.