El riverense Todino ganó en el TC

Germán Todino se impuso en la 7ª fecha del Turismo Carretera en Concordia. El piloto de Torino dominó de punta a punta y le dio el primer triunfo del año a la marca. Completaron el podio Matías Rossi (Toyota Camry) y Agustín Canapino (Chevrolet).

Después de un mal paso por Rafaela (fue excluido en la Final por un toque a Bruno), Todino pudo sacarle jugo al gran potencial que mostró el Torino del Maquin Parts Racing en las 3 primeras fechas del torneo, donde acumuló 3 podios consecutivos y lideró el campeonato.

El joven de Rivera tuvo un fin de semana casi perfecto. Clasificó 2º a solo 0s061 del poleman Facundo Ardusso (Chevrolet). Pero dio el gran paso el domingo a la mañana cuando ganó la serie más rápida de las 3, lo que le permitió largar por primera vez en su trayectoria desde la mejor posición en la Final.

“Hemos tenido un fin de semana impresionante, el Torino voló en cada salida a pista. Se me complicó en el relanzamiento con Matías y pensé que la podía perder. Pero me pude recuperar, aceleré el auto en la 2ª curva y desde ahí salí acelerando y no levanté hasta llegar a la chicana. Me tocó pelear con pesos pesados, pero tengo un autazo que me da el Maquin Parts”.

germán todino