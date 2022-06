TN: directivos quieren poner límites tras los choques del fin de semana

Las maniobras que se produjeron durante las finales de Clase 2 y Clase 3 de Turismo Nacional en el autódromo Provincia del Nequén, en Centenario, han generado preocupación en el seno de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT).

En la carrera de C2, se produjo un incidente entre los autos de Facundo Rotondo y Luciano Bucci, que hizo que el auto (que tuvo una falla en el motor) del tucumano se despistara; segundos posteriores Martín Blasig realizó una maniobra en la cual intentó evitar involucrarse en el toque, pero al transitar la banquina colisionó al coche de Facundo Bustos.

La comisión directiva de APAT, tras reunirse en su sede de Palermo, ha solicitado un encuentro con los miembros de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino, a fin de promover soluciones y medidas con el objetivo de evitarlas en el futuro,

«Estamos preocupados, porque se están chocando mucho y no queremos que siga pasando. Por eso hemos acordado una reunión con la CDA del ACA para aunar criterios y trabajar, y poner un límite en donde (los pilotos) se respeten», le manifestaron el presidente Emanuel Moriatis y Gustavo Cano (Tesorero) a campeones.com.ar.

La reunión está prevista durante los días venideros, en donde los representantes de Turismo Nacional y de la CDA analizarán la situación y determinarán cómo resolverán maniobras similares y que afecten seriamente el comportamiento en pista de los pilotos.

Tras la carrera de C3, los comisarios de la CDA del ACA excluyeron a Leonel Larrauri quien protagonizó un incidente en la partida, en una maniobra polémica con Julián Santero (Toyota) y Domenech, y posteriormente por reiteración de maniobras peligrosas.

“A veces, al no levantar, no se toma real dimensión de la situación. Hoy, en la categoría salen maniobras de superación muy buenas. Por eso entendemos que no hace falta chocar para pasar, porque anulan el espectáculo”, expresaron desde APAT.

Fuente: LB24 / Campeones.