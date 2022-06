Pese a ser filmado en dos robos, confirman que “El Pifia” estuvo solo una hora preso

El titular de la seccional Primera, José Luis Obechaka, aseguró que Agustín Gonzalo “El Pifia” Correa, tristemente célebre por tener un frondoso prontuario en Ingeniero White y distintos barrios de la ciudad, recuperó la libertad en tan solo una hora, luego de que Fiscalía no ordenara su detención por los últimos dos hechos, uno de ellos el robo de un perro salchicha.

“El día 17 recibimos una denuncia, iniciamos la investigación en base de una filmación que aporta la denunciante en calle 25 de Mayo al 1000. Allí, se observa a una persona entrando al domicilio que toma a una mascota”, destacó Obechaka en LA BRÚJULA 24.

Además, no vaciló en confirmar que “lo reconocimos inmediatamente porque ‘El Pifia’ tiene varios antecedentes. Elevamos las actuaciones a la Fiscalía solicitando el pedido de allanamiento y detención porque, a su vez, ese mismo día se lo ve filmado ingresando a una oficina para robar elementos de informática de Villarino al 800”.

“Al llegar al domicilio, no encontramos las cosas sustraídas quizás porque seguramente sabía que lo íbamos a requisar, pero no obstante logramos capturarlo, pese a que no pesaba sobre él un pedido de detención. La Fiscalía no consideró que debía estar arrestado”, refirió el comisario, en otro segmento de la entrevista radial.

En paralelo, confirmó que “a las 18 se produjo el allanamiento y estuvo en la dependencia policial hasta las 19 cuando recobró la libertad. El proceso continúa en los dos hechos, la Fiscalía entendió que por estos dos hechos no debía quedar preso”.

“En ambas filmaciones no hay dudas de que se trata de él, las imágenes coinciden con la fisonomía. Entiendo que pueda causar indignación, pero faltan algunas pruebas más, en estos dos hechos pueda tomarse alguna huella para solicitar el pedido de detención”, agregó el funcionario policial.

Y añadió: “Él no tiene un domicilio fijo, la Fiscalía entiende que se trata de un joven que en caso de requerir su presencia será rápidamente ubicado. Se suman más antecedentes, en algún momento cuando sea juzgado y tengan una pena se van a tener en cuenta, estamos hablando de un conocido delincuente”.

“Tengo entendido que Comisaría Tercera ha allanado por un hecho de una modalidad similar y otro ilícito del mes de marzo donde hay evidencias que lo incriminan. Creemos que ‘El Pifia’ ya pudo haber vendido a la mascota y alguien de buena fe sin saber el origen lo pudo haber comprado”, concluyó Obechaka.