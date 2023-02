Se encadenan en la puerta de Fiscalía para pedir que detengan a los violadores de sus hijos

En la Fiscalía General, sobre la esquina de calles Vieytes y Gorriti, dos mujeres tomaron una drástica decisión: se encadenaron en la puerta para pedir justicia. Piden que metan presos a los abusadores de sus hijos.

Mireya, una de ellas comentó en La Brújula 24 que “mis hijos –de 6 y 8 años– hablaron de los abusos recién en la pandemia, hicimos la denuncia, les tomaron declaración y acá seguimos esperando. Mandamos el pedido de detención, le llegó a la doctora –Agustina– Olguín y no nos responden los pedidos”.

“Lo que queremos es que estos violadores vayan presos. Es un sobrino mío el culpable, y anda suelto como si nada. Al final tienen más derechos que nuestros hijos, a los que les han arruinado la vida”, consideró con idignación.

Y dijo que “hay un montón de madres en Bahía Blanca que están en la misma situación que nosotras, nos dicen que tenemos que ir al psicólogo a tratarnos. Hemos venido todo el año pasado y no tuvimos respuesta. Es por eso que tomamos esta determinación, conformamos un grupo de mujeres que pedimos lo mismo”.

Érica, por su parte, relató: “Mi hija me contó en octubre que fue violada desde los 11 hasta los 12 por el padrastro. Ya tiene pericias psicológicas, incluso yo también, pero no me firman la detención”.

“Con mi hijo lo mismo, su relato es compatible con abuso sexual, estamos esperando la Cámara Gesell. Yo pido la detención del hijo de puta éste, porque está libre y arruinó la vida de dos personas chiquititas. No sé lo que está esperando la fiscal, este hijo de puta le hizo de todo a mi hija, y ella lo contó. Le hicieron las pericias y ella pudo contar todo, no soporto que esté libre, lo quiero preso por lo que hizo”, apuntó.