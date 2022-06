Alquilaron una cabaña por el Día del Padre, pero los estafaron

Muchas familias fueron estafadas este último fin de semana largo cuando armaron sus valijas y se fueron con la ilusión de pasar el Día del Padre, pero el lugar que les habían prometido no existía.

Ese fue el caso de una familia bahiense, y Vanesa contó su experiencia en LA BRÚJULA 24: “Habíamos alquilado una cabaña en Sierra de la Ventana para ir el sábado y hasta el domingo a la tarde”.

“Me comuniqué por Facebook con una tal Laura Palavecino y para cerrar el trato me dio el número de su hermano. Le escribí por WhatsApp y me dio un link para depositarle, se llamaba Rodrigo Ezequiel Palavecino”, continuó en diálogo con Bahía Hoy.

“Me dijo que nos encontrábamos en la oficina de turismo de Sierra y le avisáramos cuando salíamos de Bahía hacia Sierra pero el mensaje nunca le llegó. La última conexión era a las 12 del mediodía y ya eran las 6 de la tarde así que ahí empezamos a sospechar”, detalló.

Finalmente indicó que “recorrimos todo pero no encontramos la cabaña y al no atenderme no teníamos idea de nada. Encima después me bloquearon en Facebook. Así que nos tuvimos que volver el fin de semana y nos arruinó todo para el día del padre”.

Luego en la oficina de turismo de Sierra les dijeron que “la cabaña tiene que estar registrada y está bueno que la gente sepa para que no hayan más estafas. Aunque nos dijeron que como nuestro caso hubo un par más”.