Cherutti palpitó su show en Bahía: “En el escenario busco desde lo tradicional a lo actual”

Miguel Ángel Cherutti, versátil artista que acredita más de cuatro décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, en la previa de lo que será su presentación en Bahía Blanca, donde el próximo sábado a las 21 y en el Gran Plaza Teatro desplegará todo su talento. Las localidades ya se encuentran a la venta por Ticket Bahía.

“Arriba del escenario, mantengo una esencia más allá del nombre y la vigencia. Tengo enormes recuerdos de Bahía Blanca. Más allá del don de la imitación, creo que fui creciendo y aprendí de lo que me dejó el escenario, que es lo que a la gente le gusta”, reflejó Cherutti, en el programa “Vive Cada Día”.

Además, se definió como un “apasionado por revertir cosas del show y hacerlo más mío, sin dejar de lado el género. En el escenario trato de buscar desde lo tradicional a lo más actual, probando cosas que quizás tengan más que ver con la emotividad y eso al público le gusta mucho”.

“Me considero un artista multifacético, generando cosas de las que me sorprendo, el caudal y la potencia de la voz es algo que traigo conmigo. Cuando un artista sube al escenario lo hace con su estructura que es la columna vertebral de un show y lo bueno que me ha pasado en los últimos años es rescatar cosas del pasado y actualizarlas al presente”, aseguró el humorista, cantante y actor.

Sobre la puesta en escena que trae a la ciudad, resumió: “Disfruto de contar una historia que tenga que ver con la personalidad del artista, a lo que uno le suma el pequeño monólogo. Por eso no me gusta mentirle al público y que sea una parodia en la que se escuchan los grillos, me gusta moverme, participar con la gente, bajar del escenario y todo eso requiere de una concentración que implica observar los rostros del público, improvisando y quedando luego esa intervención en la rutina”.

“Me tocó trabajar con grandes como Sandro en el año 93, quien me dejaba solito 20 minutos en escena frente a tantas mujeres que lo iban a ver, mientras él se cambiaba la ropa porque transpiraba mucho. También aprendí de cómicos como Porcel, Calabró y Altavista, de quienes tomé el manejo de los tiempos”, señaló Cherutti.

Para el epílogo de su testimonio, subrayó que “hay momentos en los que voy muy arriba y bajo de golpe, colocando la voz en registros que parecen inverosímiles. Son cosas muy lindas que uno aprendió en estos 42 años, manejar un escenario como un buen vino añejado y conservado”.