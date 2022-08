Jéssica Schultz palpitó “Divino Divorcio”, la obra con la que llega a Bahía junto a Rodolfo Ranni

El próximo sábado a las 21 se presenta en el Teatro Gran Plaza la aclamada obra “Divino Divorcio”, una exitosa comedia en la que sus protagonistas son Rodolfo Ranni y Jéssica Schultz y para la cual se pueden adquirir las entradas a través de TicketBahía, haciendo click acá.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, la actriz, que acredita una amplia trayectoria, logrando mayor exposición en la TV de la década del 90 con participaciones estelares en La Familia Benvenuto o Poliladron, se detuvo en analizar cómo le llegó esta propuesta: “Damián Sequeira me convocó y con tan solo tres ensayos en Buenos Aires y solo uno en la Costa Atlántica me tocó salir a escena en Villa Gesell”.

“De un jueves a un lunes me aprendí la letra. Cuando uno tiene ganas de trabajar y de aprovechar una oportunidad de hacer una gira para conocer al país junto con Rodolfo Ranni, no había opción de que no suceda positivamente. Me aprendo mis textos y el de mis compañeros, es algo que me pasó en toda la vida, pero para eso es fundamental el entrenamiento y el oficio”, sintetizó Schultz, en el programa “Vive Cada Día”.

Además, explicó que “hay actores que tienen sus técnicas, pero en mi caso tengo muy buena memoria, más allá de que pueda ser algo selectiva en ocasiones. Debo reconocer que cuando hacés un toro estás muy ocupado en no olvidarte de nada, cumplir con cada acción y desplazamiento”.

“Luego, te vas soltando con el transcurrir de todas las funciones y los personajes van creciendo. Soy una mujer miedosa, pero a la vez sentía un impulso que me llevó a hacer el desafío que tenía enfrente, la confianza fue clave para entender que no era un salto al vacío”, refirió la reconocida actriz.

Por último, puso el foco en la propuesta que la trae el próximo sábado a Bahía Blanca: “La idea desopilante de la obra es plantear no solo el recorrido de un matrimonio, sino también el festejo de una separación, a partir de una base de amor y 20 años de estar junto a otra persona. La gente se va a sentir muy identificada porque lo vivió o porque en su fantasía imaginó haber tomado esa decisión y no se animó”.