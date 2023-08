Miguel Ángel Cherutti trató de mentirosa a Mónica Farro tras sus duras acusaciones

Un impensado enfrentamiento se generó entre Mónica Farro y Miguel Ángel Cherutti, cuando este jueves la vedette uruguayo responsabilizó al humorista por el levantamiento del espectáculo revisteril que encabezaban, al bajarse de la obra.

“Son dos cosas diferentes. Lo de San Telmo Show, en el Moliere, era los miércoles. Estábamos al día, pero Miguel se bajó y nos dejó a todos sin trabajo. Se bajó la obra”, apuntó directa la vedette desde un móvil con Intrusos (América).

Así las cosas, este viernes el programa de Flor de la V fue en busca de la palabra del ex compañero de Nito Artaza sobre las tablas para conocer la otra campana de este verdadero escándalo laboral. “En realidad arrancó en mayo en Moliere, en San Telmo, y en Casablanca. Se iban a hacer primero dos días, después se pasó a hacer un sólo día porque la cosa no funcionaba”, aseguró Cherutti.

Al tiempo que cuando el cronista le recordó las palabras de Farro sosteniendo que al irse los dejó a todos sin trabajo, el cómico disparó molesto: “Eso es una mentira total. Tengo testigos, y también Mónica estuvo en la reunión. Nos citó uno de los productores para decirnos que por falta de público íbamos a levantar Casablanca y seguíamos en Moliere. Y se siguió 15 o 20 días más y después lo levantaron ellos”.

En tanto, sobre la puesta en la sala de calle Corrientes a la que pasaron en junio, Cherutti resaltó las falencias que notó en la producción. “No había publicidad, no había marquesina, la gente del borderaux no estaba enterada de dónde estábamos” detalló molesto, y recordó que entonces pensó “Si no me están pagando, me están debiendo, para qué estoy acá”. “Además, perdía de hacer otros shows”, agregó sincero.

Asimismo, apuntó directo contra Adriana Chaumont, productora del espectáculo al afirmar que “Para tener un espectáculo de revista, tenés que tener cierta espalda. Si no tenés una cierta espalda, no porduzcas”. Y sobre su despedida vía Whats App, confió que le consultó a Chaumont “¿Voy a cobrar este fin de semana lo que me deben?” y ante la no respuesta, tomó la decisión de retirarse sabiendo que no cobraría más.

