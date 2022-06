La pelea del semáforo: el picante cruce entre un funcionario y un concejal

El secretario de Gestión Urabana de la Municipalidad, Tomás Marisco, conversó esta mañana con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24, respecto de la polémica instalada en torno a la colocación de un semáforo. También hizo lo propio el concejal Martín Barrionuevo, de Avanza Libertad.

En concreto la charla surgió luego de que el funcionario local criticara públicamente a los concejales del Frente de Todos que no acompañaron esa iniciativa. “Tendrán que explicar a los vecinos los por qué”, había indicado en su cuenta personal de Twitter.

En la Sesión del día de hoy en el @HCD_BahiaBlanca el @BloqueTodosBB no quiso acompañar la adjudicación del semáforo 🚦 licitado para la intersección de Tres Sargentos y Newbery, una con la mayor siniestralidad de los últimos años. Tendrán que explicar a los vecinos los por qué pic.twitter.com/VXNMVsCM08 — Tomás Marisco (@TomasMarisco) June 9, 2022

Y esta mañana apuntó: “Hace un tiempo importante que tenemos la intención de colocarlo a pesar de alguna renuencia de Vialidad provincial, que no nos llama la atención porque recién ahora termina una obra de 200 metros”.

“Con el nivel de accidentología que vimos en el lugar en los últimos años decidimos licitar la colocación del semáforo en Newbery y Tres Sargentos. Es una jurisdicción encontrada, Newbery es de Provincia y Tres Sargentos del Municipio”.

“Esto pasa por el HCD porque hubo solo una oferta por la licitación y cada vez que pasa eso debe ser convalidada por el Concejo. Pero ayer no acompañaron. La idea era poder tratarlo rápidamente sobre tablas, por cuestiones formales. La mezquindad de decir que no a una cuestión que está clara, lo ve cualquier vecino que pasa por el lugar, es el no por el no mismo. Desde cosas más pequeñas hasta otras más estructurales de Bahía siempre terminamos cayendo en la grieta electoral que no le hace bien a nadie”, contó.

A su tiempo, Martín Barrionuevo, de Avanza Libertad, señaló que “cuando estuvimos viendo el pliego estaba bien, no había problema, aunque hablando con otros bloques y preguntando sobre algún informe de Vialidad, vimos que no tenía”. “Es una arteria que usan mucho los camiones, necesitaríamos un informe sobre el impacto que tendrá ese semáforo. Sabemos que en Bahía, y sobre todo ahora con la bajada del Paraná, no está dada la infraestructura necesaria para contener a todos”.

En esa misma línea, el edil explicó que “todo semáforo ordena el tránsito pero implica también ciertas trabas en tiempos que antes no estaban, sabemos que es una arteria importante, yo muchas veces la uso para ir a mi casa. En realidad capaz que ni tendría que estar abierto el cruce y hacer una colectora hasta 14 de Julio”.

Y respecto de la acusación en tono político, añadió que “yo no estoy para eso, tengo que trabajar y tomar decisiones”.